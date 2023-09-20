Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Теги допинг РУСАДА CAS сборная России жен ТАСС Ксения Шойгу Валентина Рясова Триатлон

Триатлонистка Валентина Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

Изначально Международная федерация триатлона отстранила Рясову на 6 месяцев за за нарушение антидопинговых правил.

Однако Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием увеличить срок отстранения.

CAS удовлетворил иск РУСАДА и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что Рясова подаст апелляцию на решение CAS.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала. Как только они будут предоставлены – юристы начнут работу над апелляцией.

Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена», – сказала Шойгу. 

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