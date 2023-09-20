Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Триатлонистка Валентина Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

Изначально Международная федерация триатлона отстранила Рясову на 6 месяцев за за нарушение антидопинговых правил.

Однако Российское антидопинговое агентство ( ) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( ) с требованием увеличить срок отстранения.

CAS удовлетворил иск РУСАДА и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что Рясова подаст апелляцию на решение CAS.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала. Как только они будут предоставлены – юристы начнут работу над апелляцией.

Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена», – сказала Шойгу.