0

Российская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира в Дубае

Российская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира в Дубае.

Россиянка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Дубае.

Спортсменка преодолела дистанцию за 58 минут 30 секунд. Второе место заняла белоруска Анна Максимова (58.43), третье – Доминика Песлег из Венгрии (59.04).

В ноябре 27-летняя Рясова также выиграла этап Кубка мира в Токио.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кубок мира
Валентина Рясова
сборная России жен
