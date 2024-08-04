Тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 в очередной раз отменили из-за качества воды в Сене

Теги Олимпиада-2024 река Сена Триатлон

Тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ снова отменили из-за качества воды.

Плавательные этапы триатлона на Олимпиаде-2024 проходят в Сене. 31 июля прошли индивидуальные соревнования, на 5 августа запланирована смешанная эстафета.

Ранее из-за плохого состояния речной воды был отменен тренировочный заплыв 3 августа. 

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие.

Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», – сообщили в пресс-службе оргкомитета Парижа-2024. 

«Качество воды не лучшее, она коричневая и отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я потом». Шведская триатлонистка Монссон после заплыва в Сене

23 комментария
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Уже через неделю закрытие. На что надеетесь то? Что за вас Иисус реку очистит что ли?
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Ответ Юквэл
Уже через неделю закрытие. На что надеетесь то? Что за вас Иисус реку очистит что ли?
Они на церемонии его изобразили в виде жирного транса, что он врядли бы захотел, что то делать для этой олимпиады
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Ответ Юквэл
Уже через неделю закрытие. На что надеетесь то? Что за вас Иисус реку очистит что ли?
Иисус не может очистить. Если только воду в вино превратит.
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Ответ NikolayL
Зачем нужно было это делать в грязной реке в черте города, неужели вокруг Парижа нет более чистых водоемов или в море, до него примерно 200 км.
Банальный распил денег. На очистку Сены к Олимпиаде потратили несколько миллиардов евро. И чтобы трату таких денег хоть как-то оправдать, нужно проводить соревнование по триатлону исключительно в Сене. Без какого-то переноса или плана Б.
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Завидую упорству организаторов - ну отмени уже, перенеси, признай ошибку, тем более что проконтролировать сбросы в реку явно не получается, но как носороги упираются: "Спортсмены должны плавать в Сене!" Фантастическая и однозначная глупость
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К моменту соревнований вода чудесным образом снова станет чище. Это будет опять Сена-сационно.
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Зачем нужно было это делать в грязной реке в черте города, неужели вокруг Парижа нет более чистых водоемов или в море, до него примерно 200 км.
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"Ожидаем улучшения условий" - а НА ЧТО вы потратили миллиард? Клоуны
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Срочно возьмите интервью у российского арбитра, он расскажет, что это нормально. Спорт такой, нормы завышены у Федерации и так далее
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то, куда сотни лет с@@ли, хотели очистить за пару лет. на что был расчёт?
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Как они старты провели?
В реке гавно,не может она по щучьему велению сегодня норм,завтра уже нет
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Там наверное и самим пловцам надоело исполнять оперу Рыгалету
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Это же триатлон экстримальный вид пусть плывут. Можно через Ла Манш сигануть.
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Речка-гадюшка.
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А как же заплыв в Сене министра спорта Франции? Получается весь мир мягко говоря обманули? Никогда такого не было и вот опять 😃
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Ответ Vitto
1.4 млрд элегантно превращаються в несколько млрд, врунишка...
Это, конечно, меняет дело
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Опять русская подлодка продула гальюн.
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Успеют ещё говна попить.
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Какие ещё триатлонисты? - в Сене только Тритоны могут плавать
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)))))))) позорище
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Ответ Solar Flame
Это, конечно, меняет дело
Да, меняет. Это ложь и манипуляция.
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Ответ Vitto
Да, меняет. Это ложь и манипуляция.
Душнило)
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