Тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде-2024 в очередной раз отменили из-за качества воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов на ОИ снова отменили из-за качества воды.

Плавательные этапы триатлона на Олимпиаде-2024 проходят в Сене. 31 июля прошли индивидуальные соревнования, на 5 августа запланирована смешанная эстафета.

Ранее из-за плохого состояния речной воды был отменен тренировочный заплыв 3 августа.

«Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие.

Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно», – сообщили в пресс-службе оргкомитета Парижа-2024.

«Качество воды не лучшее, она коричневая и отвратительно пахнет. Посмотрим, заболею ли я потом». Шведская триатлонистка Монссон после заплыва в Сене