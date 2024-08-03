Арбитр ОИ-2024 Калинин: «Когда говорят, что на Сену потратили 1,4 млрд евро и река все равно грязная, я смеюсь. На очистку Волги потратили куда больше»

Теги Олимпиада-2024 река Сена Триатлон

Арбитр Олимпиады-2024 в триатлоне сравнил затраты на очистку рек Сены и Волги.

Россиянин Алексей Калинин работает судьей на Играх-2024 в Париже. Он высказался о проведении соревнований в реке Сене, которую очищали перед началом Игр из-за высокого уровня загрязнения.

– Зачем нужно было так мучиться с грязной рекой, если рядом чистое Средиземное море?

– А ты видела гонку? Мне кажется, после нее все ясно. Ничего подобного на Олимпийских играх еще не было. Триатлон в сердце Парижа – это икона. Могло ли быть что-то красивей этого?

Открою, возможно, для многих секрет, но триатлон в Сене проводится почти каждый год. Формально в ней плавать нельзя, но финал коммерческой лиги триатлона, которая очень популярна во Франции, проводится почти ровно в том же месте, где была гонка. И те же французы регулярно тут выступают.

Дело в том, что во Франции санитарные нормы мягче, чем у международной федерации. World Triathlon просто не могла себе позволить провести соревнования там, где небезопасно. Анализы брали в четырех разных точках реки и отправляли их в две разные лаборатории. График этих анализов был доступен персоналу и властям, все максимально прозрачно.

– А если бы Сена не позволила и был бы дуатлон? Это же вообще другой спорт.

– Буду занудой: дуатлон – такая же часть мультиспорта, как и триатлон. Мы никого не заставляли бы бегать на лыжах или заниматься греблей, вот это другой спорт.

Ситуация с отменой плавательного этапа встречается регулярно, это часть нашего вида. Именно поэтому, например, у пловцов в открытой воде есть запасная локация, а у нас нет. Их нельзя отправить в бассейн, а вот у нас в правилах есть стандартная процедура, позволяющая конвертировать триатлон в дуатлон.

Мне кажется, отмена плавания влияет на всех одинаково. Дает ли она кому-то преимущество? Безусловно. Но точно так же есть преимущество у тех, кто живет на высокогорье, или в жарких странах и привычен к жаре, ну и так далее...

Все заранее знали, что Сена – проблемная. Хотя могу сказать, что когда мы шли по набережной напротив Лувра, я увидел дно у берега. А в прошлом году судьи, которые здесь работали, ничего подобного не видели. Понятно, что прозрачность и чистота – разные вещи. Но прозрачность появилась, а чистота как минимум улучшилась.

Я сам родился на Волге. Когда мне говорят, что на Сену потратили 1,4 миллиарда евро и река все равно грязная, я смеюсь. Потому что на очистку Волги по федеральной программе потратили куда больше денег. И там даже цели разрешить купание не стояло, просто «снизить загрязнение в три раза» (федеральная программа «Оздоровление Волги» с 2018 по 2024 год оценивается в 127 миллиардов рублей – Sports).

– Так в Волге же купаются.

– Смотря где. У меня в Рыбинске, например, по правилам нельзя, но людям все равно, – ответил Калинин в интервью Sports.

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55 комментариев
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Открою секрет уроженцу Волги: Волга в несколько раз больше Сены
+76
-8
+68
В Волге на всём её протяжении водится много рыбы, умник. Я уже промолчу про дельту и её богатейшую флору и фауну. А в Сене в Париже даже кирзовый сапог не выживет...
+44
-15
+29
Ответ VladislavZ
Вы обращались в прокуратуру или ограничились комментом на спортсру?
Этим занимается депутат Жанна Рябцева.Вся инфа у ее в телеграм.Она все объекты проехала..даже сёла удаленные..Всё разворовано..Из десятков объектов по оздоровлению Волги..готовы единицы.
+28
-4
+24
Ответ Nightguest
К примеру, в Ярославской области построенные очистные сооружения ни хрена не работают. А деньги успешно освоены
Вы обращались в прокуратуру или ограничились комментом на спортсру?
+38
-16
+22
К примеру, в Ярославской области построенные очистные сооружения ни хрена не работают. А деньги успешно освоены
+35
-15
+20
Ответ Мурманчанин37
Открою секрет уроженцу Волги: Волга в несколько раз больше Сены
Кроме того, по нынешнему курсу, 127 млдр рублей меньше 1,4 млдр Евро
+26
-8
+18
Ответ Russ Ivan
В Волге на всём её протяжении водится много рыбы, умник. Я уже промолчу про дельту и её богатейшую флору и фауну. А в Сене в Париже даже кирзовый сапог не выживет...
В Сене рыба в черте города была и есть, рыбаки тоже есть
+24
-7
+17
Ответ VladislavZ
Вы обращались в прокуратуру или ограничились комментом на спортсру?
А если обратится, и вечером у дома ему какие-то гопники ноги сломают, ты первым напишешь "а нечего было стучать"
+14
-4
+10
Ну, во-первых полтора ярда евро, это больше чем 127 млрд рублей. Во-вторых, вы сравните масштабы рек. Где Волга (длина- 3500 км) и где Сена ( 776 км). В общем ничего нового. Если уехал из России и работаешь на Запад, человек занимается подменой понятий и демагогией).
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+9
Ну, если посчитать по курсу, то примерно сопоставимая сумма получается, а не "куда больше", и Волга по размерам побольше Сены будет
+14
-5
+9
Ответ VladislavZ
Вы обращались в прокуратуру или ограничились комментом на спортсру?
Росприроднадзор :" Ваша жалоба принята к рассмотрению, в кратчайшие сроки будет передана в прокуратуру для скурпулезного изучения и выявления фактов нарушений , указанных в вашем комментарии, благодарим за правильную платформу размещения жалобы".
+9
-2
+7
Ответ Мурманчанин37
Открою секрет уроженцу Волги: Волга в несколько раз больше Сены
Да, расход воды в устье 500 куб.м/с у Сены и 8000 у Волги.
+7
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+6
Ответ VladislavZ
Вы обращались в прокуратуру или ограничились комментом на спортсру?
Воровство - одна из скреп на Руси. Или Вы думаете в прокуратуре люди из другого теста?
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Ответ Anderdogonly
На Волгу потратили примерно 2 миллиарда.
Длина Волги 3530 км, длина Сены 776 км, ещё есть вопросы?
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Это что за дурачек! Волга в несколько раз больше Сены! В Волге и конкретно в Рыбинске купаться можно! Волна намного чище Сены! Какие же эти "нейтралы" убогие! Ради снисхождения, готовы гнать всякую чушь!
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Если калинин судит так-же, как рассказывает, то это очень плохой и продажный судьишка
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Ответ Anderdogonly
Судами, разумеется, как и любую городскую реку. Плюс, как и любая городская река, Сена впитывает в себя все, что смывает дождями в Париже.
Писали же, в Париже совмещённая ливневая и общебытовая канализация, при большом залпового сбросе осадков, смешанная "вода" не отправлялась на очистные, а сливалась в речку. 21-й век
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Ответ Андрей Максимкин
поэтому Волга может быть в несколько раз грязнее или что?)
Многоуважаемый стендапер, идет сравнение затрат на очистку. Проведите эксперимент - обратитесь в клининговую компанию и сравните, сколько будет стоить убрать только кухню, а сколько многокомнатную квартиру?
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Волгу хотя бы стараются очистить, есть федеральная программа. Да и в целом пляжи летом забиты, люди в Волге свободно купаются и ловят рыбу. А Сену сколько лет назад закрыли для купания? И за эти сто лет задумались насчет очистки только из-за ОИ. Дальше всё будет так же.
И очень удивляет, кстати, что в Сене нельзя купаться уже целый век! Это чем же ее можно было уже загадить тогда еще?
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Ответ ДМ-1чемпион
Это что за дурачек! Волга в несколько раз больше Сены! В Волге и конкретно в Рыбинске купаться можно! Волна намного чище Сены! Какие же эти "нейтралы" убогие! Ради снисхождения, готовы гнать всякую чушь!
"К сожалению, на данный момент нам не известно о местах для купания в данном регионе"
То, что люди купаются, не значит, что разрешено ))
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Ответ Азамат011989
Ну, во-первых полтора ярда евро, это больше чем 127 млрд рублей. Во-вторых, вы сравните масштабы рек. Где Волга (длина- 3500 км) и где Сена ( 776 км). В общем ничего нового. Если уехал из России и работаешь на Запад, человек занимается подменой понятий и демагогией).
Да не, думается, что там с интеллектом не лады)
+3
0
+3
Понятно теперь, почему жалуются на другие аспекты, если из 9 миллиардов - 1.4 потратили на очистку реки, только чтобы триатлон прошел на фоне Парижа, вместо того, чтобы перенести её в менее яркое место, но за гораздо меньшие деньги. При этом японцы потратили 21, а китайцы вообще 63.
+4
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+3
Ответ Азамат011989
Ну, во-первых полтора ярда евро, это больше чем 127 млрд рублей. Во-вторых, вы сравните масштабы рек. Где Волга (длина- 3500 км) и где Сена ( 776 км). В общем ничего нового. Если уехал из России и работаешь на Запад, человек занимается подменой понятий и демагогией).
так считать надо по курсу 2018 года, а не 2024, когда 1 рубль стал равен евроценту. Так что в данном случае все верно он сказал. А вот вы подменой понятий и занимаетесь. Еще и обвинили россиянина в работе на запад) в стиле "вы фсе врети!"
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Только сейчас плавают не в Волге.А сам товарищ Калинин не хочет в Сене порезвиться?, Или это опять другое?
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Ну и дурачок. Как его только на работу взяли.
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Во первых, 127 миллиардов рублей - это только федеральный бюджет. Регионы тоже вложили много. Во-вторых, есть курсовая разница. В третьих, из 121-обектов готовы только 6. Так что там ещё будут вкладывать. И вкладывать много.
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В Волге есть рыба, в отличии от Сены)
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В прошлом самый чистый водоëм мира озеро Байкал теперь засрали до полного неприличия.
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Ответ Петр Оскерко
"К сожалению, на данный момент нам не известно о местах для купания в данном регионе" То, что люди купаются, не значит, что разрешено ))
Чушь! Просто в черте города нет пляжей и официальных мест для купания. Вода там в Волге чистая. Мы ездили на рыбалку на Рыбинское водохранилище! Вода чистая, рыба отличная. Не надо мне рассказывать про чистоту Волги! Этот клован любую чушь будет лепить, лишь бы не разочаровать хозяев! Все кто поехал на эту олимпиаду после того, что они устроили в отношении российских спортсменов по определению необьективен!
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Ответ Александр Пашков
Длина Волги 3530 км, длина Сены 776 км, ещё есть вопросы?
из 121 объекта готовы 6. Есть вопросы? ) Программа ещё не закончилась.
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