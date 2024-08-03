Арбитр ОИ-2024 Калинин: «Когда говорят, что на Сену потратили 1,4 млрд евро и река все равно грязная, я смеюсь. На очистку Волги потратили куда больше»

Арбитр Олимпиады-2024 в триатлоне сравнил затраты на очистку рек Сены и Волги.

Россиянин Алексей Калинин работает судьей на Играх-2024 в Париже. Он высказался о проведении соревнований в реке Сене, которую очищали перед началом Игр из-за высокого уровня загрязнения.

– Зачем нужно было так мучиться с грязной рекой, если рядом чистое Средиземное море?

– А ты видела гонку? Мне кажется, после нее все ясно. Ничего подобного на Олимпийских играх еще не было. Триатлон в сердце Парижа – это икона. Могло ли быть что-то красивей этого?

Открою, возможно, для многих секрет, но триатлон в Сене проводится почти каждый год. Формально в ней плавать нельзя, но финал коммерческой лиги триатлона, которая очень популярна во Франции, проводится почти ровно в том же месте, где была гонка. И те же французы регулярно тут выступают.

Дело в том, что во Франции санитарные нормы мягче, чем у международной федерации. World Triathlon просто не могла себе позволить провести соревнования там, где небезопасно. Анализы брали в четырех разных точках реки и отправляли их в две разные лаборатории. График этих анализов был доступен персоналу и властям, все максимально прозрачно.

– А если бы Сена не позволила и был бы дуатлон? Это же вообще другой спорт.

– Буду занудой: дуатлон – такая же часть мультиспорта, как и триатлон. Мы никого не заставляли бы бегать на лыжах или заниматься греблей, вот это другой спорт.

Ситуация с отменой плавательного этапа встречается регулярно, это часть нашего вида. Именно поэтому, например, у пловцов в открытой воде есть запасная локация, а у нас нет. Их нельзя отправить в бассейн, а вот у нас в правилах есть стандартная процедура, позволяющая конвертировать триатлон в дуатлон.

Мне кажется, отмена плавания влияет на всех одинаково. Дает ли она кому-то преимущество? Безусловно. Но точно так же есть преимущество у тех, кто живет на высокогорье, или в жарких странах и привычен к жаре, ну и так далее...

Все заранее знали, что Сена – проблемная. Хотя могу сказать, что когда мы шли по набережной напротив Лувра, я увидел дно у берега. А в прошлом году судьи, которые здесь работали, ничего подобного не видели. Понятно, что прозрачность и чистота – разные вещи. Но прозрачность появилась, а чистота как минимум улучшилась.

Я сам родился на Волге. Когда мне говорят, что на Сену потратили 1,4 миллиарда евро и река все равно грязная, я смеюсь. Потому что на очистку Волги по федеральной программе потратили куда больше денег. И там даже цели разрешить купание не стояло, просто «снизить загрязнение в три раза» (федеральная программа «Оздоровление Волги» с 2018 по 2024 год оценивается в 127 миллиардов рублей – Sports).

– Так в Волге же купаются.

– Смотря где. У меня в Рыбинске, например, по правилам нельзя, но людям все равно, – ответил Калинин в интервью Sports.

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