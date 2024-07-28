На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Теги Олимпиада-2024 Триатлон

Тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Олимпиаде-2024 отменен.

Тренировку планировалось провести в воскресенье. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

Причиной отмены стало недостаточно хорошее качество воды в Сене после прошедших дождей.

«После встречи по качеству воды, состоявшейся сегодня утром, было принято совместное решение об отмене тренировочного заплыва соревнований по триатлону, который должен был состояться 28 июля в 8 утра.

Тренировки по бегу и тренировочная велогонка пройдут по расписанию.

Тесты, проведенные вчера, показали уровень качества воды в Сене, который, по мнению Международной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия. Это связано с дождями, прошедшими в Париже 26 и 27 июля», – заявили в МОК.

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48 комментариев
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🤣🤣🤣 День второй. Ржака продолжается.
+65
-12
+53
Ответ Владимири Йолкиннен
Как бы качество воды и уровень воды разные вещи, вы уж определитесь...
Между словами "уровень" и "воды" пропустили слово "загрязнённости".
+33
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+30
После испытаний в июле река Сена была признана достаточно чистой для купания, однако сильные дожди во французской столице за последние 48 часов привели к ухудшению качества воды.

«Приоритетом является здоровье спортсменов», — говорится в заявлении.

«Учитывая прогноз погоды на ближайшие 48 часов, Париж 2024 и Всемирный триатлон уверены, что качество воды вернется к норме до начала соревнований по триатлону (30 июля)».
+16
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+15
Пора подумать МОК о закрытии ОИ, пока хуже чего не случилось.
+16
-9
+7
Причиной отмены стало недостаточно хорошее качество воды в Сене.
....
То есть достаточно плохое!)

BETTERY
+8
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+7
Ответ Петрович
Ну т.е. соревнования отменили? Или за 3 дня планируют почистить реку?
Шикарная олимпиада получается конечно, сколько разговоров было, что реку очистят, подготовят. Им прям позарез нужно было, что бы соревнования именно в Сенне прошли, самой знаменитой реке Франции. И что в итоге? Показали всему миру, что река в говнотечку превратилась, сейчас про это все помнить будут. А надо было просто другое место выбрать изначально.
+15
-9
+6
Ответ Виктор Войнов
Кто там в реке искупался, что сразу так качество ухудшилось?
Бах)
+6
-1
+5
Как бы качество воды и уровень воды разные вещи, вы уж определитесь...
+10
-5
+5
А если во время заплыва от веществ в воде у кого-то из участников отрастут ласты или третья нога это будет считаться как допинг?
+5
-1
+4
Ой 🤭🤭🤭 я не могу над ними 😂😂😂
+9
-6
+3
Ответ Даниил Свешников
Тренировочный заплыв отмена, а соревнования типо норм? ) просто какой то сюр
Да. Потому что после соревнований можно спокойно лечь под капельницу, а после тренировки это будет сложнее.
+4
-1
+3
Ответ spartakgorky
Шикарная олимпиада получается конечно, сколько разговоров было, что реку очистят, подготовят. Им прям позарез нужно было, что бы соревнования именно в Сенне прошли, самой знаменитой реке Франции. И что в итоге? Показали всему миру, что река в говнотечку превратилась, сейчас про это все помнить будут. А надо было просто другое место выбрать изначально.
Ну что значит превратилась? Сена уже пол тысячилетия, если не более, выступает в роли "говнотечки", как вы выразились..
+4
-1
+3
Ответ Павел Федин
в комменатриях главная забава российского общества про сдохнувшую соседскую корову.))Ничего нового.
во-первых, не ’сдохнувшую’, а ’сдохшую’; во-вторых, не ’российского’, а ’украинского’
+6
-3
+3
Колхоз
+5
-2
+3
Ни на одной Олимпиаде не было такого бардака. Ни на одной!
+6
-3
+3
Ну т.е. соревнования отменили? Или за 3 дня планируют почистить реку?
+7
-4
+3
Кто там в реке искупался, что сразу так качество ухудшилось?
+6
-3
+3
Худшая олимпиада ever.
+7
-5
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Ты видимо не читал что писали на западе про сочинскую олимпиаду и ее организацию. Здесь просто детский сад по сравнению с тем говном что выходило оттуда десять лет назад. так что вполне себе закономерная ответочка
Он не читал, он писал
+2
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+2
Что за клоунада. Не подготовили вы Сену к Олимпиаде, окей. Так почему бы сразу не провести соревнования на запасном месте. Тем более оно у вас там готово, как сами заявляете. К чему были все эти заплывы мэра?
+3
-1
+2
Тренировочный заплыв отмена, а соревнования типо норм? ) просто какой то сюр
+5
-3
+2
Ахахаха
+2
0
+2
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну да, у местной ваты только это и остается, как поржать) а че ты не ржал позавчера, когда плотину прорвало в Челябинской области? Или это другое и не ржака, ведь наши же строили , ну , бывает)))
Я редко смотрю новости. И зачем притягивать плотину к новостям с ОИ? Я тебе тут сотни плохих новостей со всего мира насобирать могу , полазив в гугл. Пиши по теме ветки.
+2
0
+2
Щас мэрка все заново почистит
+5
-4
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Да что там Париж, у нас в Казани тоже пляжи закрыты т. к. качество воды тоже не соответствует нормам и так каждый год
+5
-4
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А ха ха. В ванне в отеле пусть тренируются
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Ответ Чебурашка от Гены
🤣🤣🤣 День второй. Ржака продолжается.
Комментарий удален модератором
Ответ Evgueniy
а что там с водой в Сене? Производств же нет никаких вредных давно.
Фекальные массы из ливневки как всегда
+1
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0
Ответ Павел Федин
в комменатриях главная забава российского общества про сдохнувшую соседскую корову.))Ничего нового.
Ты видимо не читал что писали на западе про сочинскую олимпиаду и ее организацию. Здесь просто детский сад по сравнению с тем говном что выходило оттуда десять лет назад. так что вполне себе закономерная ответочка
+2
-2
0
Ответ Павел Федин
в комменатриях главная забава российского общества про сдохнувшую соседскую корову.))Ничего нового.
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