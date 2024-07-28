На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов в Сене из-за плохого качества воды

Тренировочный заплыв триатлонистов в Сене на Олимпиаде-2024 отменен.

Тренировку планировалось провести в воскресенье. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля.

Причиной отмены стало недостаточно хорошее качество воды в Сене после прошедших дождей.

«После встречи по качеству воды, состоявшейся сегодня утром, было принято совместное решение об отмене тренировочного заплыва соревнований по триатлону, который должен был состояться 28 июля в 8 утра.

Тренировки по бегу и тренировочная велогонка пройдут по расписанию.

Тесты, проведенные вчера, показали уровень качества воды в Сене, который, по мнению Международной федерации триатлона, не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия. Это связано с дождями, прошедшими в Париже 26 и 27 июля», – заявили в МОК.