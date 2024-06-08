Ксения Шойгу: «Дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в мастерстве»

Ксения Шойгу считает, что профессиональный спорт должен быть бесплатным.

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Глобальные проекты российского спорта».

«Важная тема на сессии – платность и бесплатность спорта. Что касается массового спорта, то он должен быть платным.

Что касается нас: очевидно, что мы – социальный проект, но, когда люди вкладывают копейку, они совсем по‑другому относятся к участию. Они приходят вовремя, приходят с хорошим настроением и готовы приятно провести время.

Профессиональный спорт должен быть бесплатным. Дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в своем мастерстве. Уверена, что это правильный путь», – сказала глава Федерации триатлона России.