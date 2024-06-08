Ксения Шойгу: «Дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в мастерстве»

Теги детский спорт ФТР Ксения Шойгу массовый спорт Триатлон

Ксения Шойгу считает, что профессиональный спорт должен быть бесплатным.

Накануне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Глобальные проекты российского спорта».

«Важная тема на сессии – платность и бесплатность спорта. Что касается массового спорта, то он должен быть платным.

Что касается нас: очевидно, что мы – социальный проект, но, когда люди вкладывают копейку, они совсем по‑другому относятся к участию. Они приходят вовремя, приходят с хорошим настроением и готовы приятно провести время.

Профессиональный спорт должен быть бесплатным. Дети должны иметь возможность бесплатно заниматься спортом и расти в своем мастерстве. Уверена, что это правильный путь», – сказала глава Федерации триатлона России.

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2 комментария
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О, ещё одна звезда нарисовалась! Ксюша-юбочка из плюша!!!💃🏻
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Да ну нафиг. Как вы до этого дошли. Недавно же сами говорили что за всё надо платить. Перевёртыши.
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