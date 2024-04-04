Александр Жулин: «Родители, которые отдают детей в спорт, видят, как развивается ситуация. Олимпиадами не пахнет на много лет вперед»
Жулин высказался о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.
В 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м. Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.
«Родители, которые отдают детей в спорт, видят, как развивается ситуация. Олимпиадами не пахнет на много лет вперед, они больше концентрируются на других сферах деятельности», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
Маловероятно что родители могут заглядывать так далеко.
Скорее это просто дорогой вид спорта.
А отдельное дите А.Плющенко был уверен, что попадет и победит 10 раз. Сейчас правда уже замахивается просто на титул ОЧ.