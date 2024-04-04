Александр Жулин: «Родители, которые отдают детей в спорт, видят, как развивается ситуация. Олимпиадами не пахнет на много лет вперед»

Теги Александр Жулин массовый спорт Фигурное катание

Жулин высказался о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

В 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м. Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.

«Родители, которые отдают детей в спорт, видят, как развивается ситуация. Олимпиадами не пахнет на много лет вперед, они больше концентрируются на других сферах деятельности», – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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9 комментариев
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ФК дорогущий спорт. А сейчас еще и по технике сильно ушло вперед в России. Чтоб быть на уровне, чтоб попасть в сборную региона, надо много пахать, забросив учёбу, развлечения, хобби. Родители приводят в ФК детей, но со временем понимают, что не потянут либо финансово, либо по способностям ребенка, и уходят. Олимпиада и межнар здесь ни при чем. Через 7-10 лет допустят же.
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А дети в 4-5 лет уверены, что они попадут на ОИ?!
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ну да цифра 375 тыс. и максимум три места на ОИ... не думаю что все 375 тыс. чел. "огорчились" из-за ОИ... не все же живут в иллюзиях... как многие писали здесь - скорее всего из-за дороговизны оставляют спорт - чем популярнее какое-либо явление, тем дороже
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Может об этом подискутировать со своим президентом! Впрочем, он то тут причём, действительно…🫢🫡😎
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Только неадекватные родители, отдавая детей в спорт, думают про Олимпиады. Спорт это увлечение, здоровье, полезное занятие, развитие, друзья, расширение физических возможностей. Для девочек фигурное катание - идеальный спорт, так как оно сочетается с хореографией, растяжкой, офп. У меня дочь занимается фигурным катанием два года, ей недавно исполнилось шесть. Проблема этого спорта номер один - цена. В Москве это минимум 50 тыс в месяц по нашему опыту (у кого меньше - супер, возможно). Проблема номер два - ориентация тренеров и школ на большой спорт. Ребенок в шесть лет должен прыгать и вращаться, иначе на соревнованиях делать нечего. Тренеру не интересен ребенок, которому не интересны соревнования, потому что его родители не будут оплачивать подкатки. И хорошо это все, пока еще нет школы и есть время. Настоящий бред начинается, когда детей переводят на домашнее обучение, чтобы они весь день тренировались.
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Период от начала занятий до возможности попадания на Ооимпиадум- лет 12.
Маловероятно что родители могут заглядывать так далеко.
Скорее это просто дорогой вид спорта.
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Ответ Fellina
А дети в 4-5 лет уверены, что они попадут на ОИ?!
Пока дети дойдут до уровня, когда их будет финансировать государство, а не семья, пройдёт не один год. Вполне возможно, что спорт в целом сейчас не на первом месте.
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Ответ Fellina
А дети в 4-5 лет уверены, что они попадут на ОИ?!
Большинство детей из тех, кто не знает как туда попадают, как минимум уверены что попадут.
А отдельное дите А.Плющенко был уверен, что попадет и победит 10 раз. Сейчас правда уже замахивается просто на титул ОЧ.
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Ответ Fellina
А дети в 4-5 лет уверены, что они попадут на ОИ?!
Это родители уверены
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