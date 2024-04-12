Глава оргкомитета Игр дружбы рассказал, как проходит подготовка к турниру.

«Подготовка идет планомерно, у нас четкая структура управления. У нас все абсолютно понятно, принят закон о проведении Игр дружбы. Спасибо, что его приняли рекордно быстро.

Большая оперативная работа идет, спасибо коллегам. Оргкомитетом подготовлены все необходимые документы, концепции, вся теоретическая работа проделана, подписаны все соглашения с федерациями.

У нас будут 21 соревновательный объект, три тренировочных, с ними тоже подписаны соглашения.

У нас уже семь тысяч заявок для участия в нашей программе волонтеров, у нас нет сомнений, что мы соберем нужное количество. Есть виды спорта, где подтвердились более 30 стран, мы постепенно добираем корпус спортсменов.

Не все так гладко, есть реакция международных органов, и нам не очень это приятно. Странно слышать обвинения в политизации, но это самые неполитизированные игры, у нас нет критериев неспортивных.

У нас не будет никаких дискриминационных практик, министр спорта РФ Олег Матыцин даже говорил, что Украина сможет приехать.

У нас нет диалога и нет шанса доказать, что это только коммерческий турнир со спортивной составляющей», – сказал Алексей Сорокин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования пройдут по 33 видам спорта.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео