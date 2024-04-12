Глава оргкомитета Игр дружбы: «Подготовка идет планомерно. Есть виды спорта, где подтвердились более 30 стран, постепенно добираем корпус спортсменов»

Теги Олег Матыцин Игры дружбы Алексей Сорокин Водные виды

Глава оргкомитета Игр дружбы рассказал, как проходит подготовка к турниру.

«Подготовка идет планомерно, у нас четкая структура управления. У нас все абсолютно понятно, принят закон о проведении Игр дружбы. Спасибо, что его приняли рекордно быстро.

Большая оперативная работа идет, спасибо коллегам. Оргкомитетом подготовлены все необходимые документы, концепции, вся теоретическая работа проделана, подписаны все соглашения с федерациями.

У нас будут 21 соревновательный объект, три тренировочных, с ними тоже подписаны соглашения.

У нас уже семь тысяч заявок для участия в нашей программе волонтеров, у нас нет сомнений, что мы соберем нужное количество. Есть виды спорта, где подтвердились более 30 стран, мы постепенно добираем корпус спортсменов.

Не все так гладко, есть реакция международных органов, и нам не очень это приятно. Странно слышать обвинения в политизации, но это самые неполитизированные игры, у нас нет критериев неспортивных.

У нас не будет никаких дискриминационных практик, министр спорта РФ Олег Матыцин даже говорил, что Украина сможет приехать.

У нас нет диалога и нет шанса доказать, что это только коммерческий турнир со спортивной составляющей», – сказал Алексей Сорокин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Соревнования пройдут по 33 видам спорта. 

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

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5 комментариев
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Глава оргкомитета Игр Дружбы: Подготовка идёт планомерно. Бюджет осваиваем со значительным опережением.
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И добавил "Слава святому Вовану"
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Количество стран считает, брат «генератора случайных чисел» канашенкова )
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Ответ pit4er
Сначала он ожидал спортсменов более, чем из 100 стран, потом 70, теперь уже из 30. Закончится играми дружбы между Россией и Эритерией
"Есть ВИДЫ СПОРТА, где подтвердились более 30 стран" .
Совсем не умеем читать?((
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