Ксения Шойгу: «Российские спортсмены выступают под флагом страны в гонках с препятствиями»

Теги ТАСС Ксения Шойгу Триатлон

Российские спортсмены выступают под флагом страны в гонках с препятствиями.

Об этом на лекции в рамках Международной выставки-форума «Россия» заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Мы можем показывать флаг на форме спортсмена. Мы побеждали на чемпионате мира. Участвовали в этапе в США, там тоже выиграли. У них на одежде есть российский флаг», – рассказала Шойгу. 

Гонки с препятствиями – это забеги по пересеченной местности с преодолением искусственных и специально возведенных препятствий.

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1 комментарий
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Женя Дерунов
раньше смеялись с трусов с американским флагом, а сейчас гордятся своим флагом на одежде. Как в мире резко все поменялось.
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+3
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