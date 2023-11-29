Ксения Шойгу: «Российские спортсмены выступают под флагом страны в гонках с препятствиями»

Российские спортсмены выступают под флагом страны в гонках с препятствиями.

Об этом на лекции в рамках Международной выставки-форума «Россия» заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Мы можем показывать флаг на форме спортсмена. Мы побеждали на чемпионате мира. Участвовали в этапе в США, там тоже выиграли. У них на одежде есть российский флаг», – рассказала Шойгу.

Гонки с препятствиями – это забеги по пересеченной местности с преодолением искусственных и специально возведенных препятствий.