Международная федерация триатлона допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Исполком World Triathlon подтвердил свою принципиальную поддержку рекомендациям МОК о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отмене отстранения этих стран от участия в турнирах под эгидой World Triathlon.

Решение было принято для того, чтобы создать условия для участия в этом виде спорта независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран.

World Triathlon сотрудничает с МОК и ASOIF над разработкой процесса независимой проверки, необходимого для участия любого спортсмена или официального лица из этих стран в соревнованиях», – говорится в заявлении на сайте организации.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные