Международная федерация триатлона допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги МОК сборная России сборная России жен сборная Беларуси World Triathlon Триатлон

Международная федерация триатлона допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Исполком World Triathlon подтвердил свою принципиальную поддержку рекомендациям МОК о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отмене отстранения этих стран от участия в турнирах под эгидой World Triathlon.

Решение было принято для того, чтобы создать условия для участия в этом виде спорта независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также официальных лиц из обеих стран.

World Triathlon сотрудничает с МОК и ASOIF над разработкой процесса независимой проверки, необходимого для участия любого спортсмена или официального лица из этих стран в соревнованиях», – говорится в заявлении на сайте организации.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий ВВАЙ
Ответ BlackJet
американцы свою федерацию создадут ))
Почитай что такое "независимоя проверка" и что будут проверять. Ни один спортстмен, живущий в россии ее не пройдет. Ну и проблемы виз никто не отменял.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даша Тихонова
Как бы зубами многие ни скрипели, но культура отмены сходит на нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BlackJet
американцы свою федерацию создадут ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Горинич
Ответ Ебздрогыч
Международная федерация триатлона допустит россиян к первым двум этапам (плаванию и велогонке). Вопрос допуска к бегу пока не решен, будут проводиться дополнительные консультации с членами федерации.
Ксения Шойгу пробежит сама и за всех, с флагом и гимном.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кертавеш Фернандо
Роковая ошибка.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Международная федерация триатлона допустит россиян к первым двум этапам (плаванию и велогонке). Вопрос допуска к бегу пока не решен, будут проводиться дополнительные консультации с членами федерации.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий