Ксения Шойгу о шансах российских триатлонистов попасть на ОИ-2024: «Если мы будем очень быстро бегать, то будет одна или две путевки»

Ксения Шойгу рассказала, есть ли у российских триатлонистов шанс попасть на ОИ.

– Есть ли подвижки в допуске взрослых спортсменов?

– Мы договорились, что будем действовать поступательно. Если с детьми все получится, то на следующий год будем разговаривать о допуске взрослых спортсменов. Дискриминация по национальности и другим критериям недопустима.

– Есть ли еще технический шанс для российских спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в ?

– Если мы будем очень быстро бегать, то будет одна или две путевки. Квалификационный период на парижскую Олимпиаду начался 27 мая 2022-го и завершится 27 мая 2024 года, а это значит, что в случае допуска в следующем году мы должны сделать буквально невозможное, а именно за очень сжатый срок набрать необходимое количество рейтинговых баллов.

Но я изначально говорила о том, что рассчитываю не на предстоящие Олимпийские игры, а на следующие. Юниоров мы растим именно для этого. Мы будем и сейчас участвовать, бороться и делать все возможное. Но ребята, которые сегодня подают большие надежды, будут еще слишком юны.

– Российских спортсменов пригласили на Азиатские игры. Есть понимание, будет ли там триатлон?

– Триатлон внесен в программу Азиатских игр с 2006 года. С Азиатскими играми в плане триатлона все достаточно сложно. Азиатская федерация была вновь создана совсем недавно, и ей предстоит многое пройти, чтобы воспитать спортсменов мирового уровня.

Не могу сказать, что сегодня будет суперконкуренция, но мы точно поедем в любое место, где можем участвовать.

Есть еще интересные международные спортивные проекты, такие как Игры БРИКС и Игры дружбы, которые представляют для нас интерес, и мы также активно работаем, чтобы наш олимпийский вид спорта был включен в их программы.

Кроме того, мы прорабатываем двусторонний формат сотрудничества, в том числе возможность проведения и матчевых встреч с зарубежными коллегами, включая страны Ближнего Востока, – сказала глава Федерации триатлона России.