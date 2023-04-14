Ксения Шойгу: «Будем отстаивать позицию, чтобы участие в соревнованиях было возможно без дополнительных оговорок и условий для спортсменов»

Ксения Шойгу выступила за допуск российских триатлетов без дополнительный условий.

Ранее Международная федерация триатлона (World Triathlon) объявила, что допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Для российских триатлетов участие в международных соревнованиях – это важнейшая цель, стимул для профессионального роста и возможность представлять свою страну, показывая пример юным атлетам.

Мы надеемся на продуктивную совместную с World Triathlon работу в развитии спорта и будем отстаивать позицию, чтобы

участие в соревнованиях было возможно без каких-либо дополнительных оговорок и условий для спортсменов», – написала глава Федерации триатлона России (ФТР).