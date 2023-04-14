Ксения Шойгу: «Будем отстаивать позицию, чтобы участие в соревнованиях было возможно без дополнительных оговорок и условий для спортсменов»
Ксения Шойгу выступила за допуск российских триатлетов без дополнительный условий.
Ранее Международная федерация триатлона (World Triathlon) объявила, что допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Для российских триатлетов участие в международных соревнованиях – это важнейшая цель, стимул для профессионального роста и возможность представлять свою страну, показывая пример юным атлетам.
Мы надеемся на продуктивную совместную с World Triathlon работу в развитии спорта и будем отстаивать позицию, чтобы
участие в соревнованиях было возможно без каких-либо дополнительных оговорок и условий для спортсменов», – написала глава Федерации триатлона России (ФТР).
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