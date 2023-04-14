Ксения Шойгу: «Будем отстаивать позицию, чтобы участие в соревнованиях было возможно без дополнительных оговорок и условий для спортсменов»

Теги сборная России сборная России жен ФТР Ксения Шойгу World Triathlon Триатлон

Ксения Шойгу выступила за допуск российских триатлетов без дополнительный условий.

Ранее Международная федерация триатлона (World Triathlon) объявила, что допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Для российских триатлетов участие в международных соревнованиях – это важнейшая цель, стимул для профессионального роста и возможность представлять свою страну, показывая пример юным атлетам.

Мы надеемся на продуктивную совместную с World Triathlon работу в развитии спорта и будем отстаивать позицию, чтобы
участие в соревнованиях было возможно без каких-либо дополнительных оговорок и условий для спортсменов», – написала глава Федерации триатлона России (ФТР).

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7 комментариев

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Дружба11
Ответ Iuasamotu
Вот, Ксюша своим примером и показывает, как нужно заниматься международным спортом, плавает и бегает в Дубае
во время СВО совместно с муженьком,поливающим грязью спецоперацию и патриотов.
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Дружба11
Сталина бы на всю их семейку
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Iuasamotu
Вот, Ксюша своим примером и показывает, как нужно заниматься международным спортом, плавает и бегает в Дубае
+2
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+2
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Hardy
каким образом и с какими аргументами, интересно
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Cruel Snake
У нас у власти друзья, друзья друзей, друзей, родственники, дочки, сыновья, племянники... Действительно достойный, понимающий должность получит только когда родственники закончатся. Хотя и то не факт, есть такие как Ротенберг, который несколько должностей совмещает. Талантливый же, как бы человек
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avcgloronalduMU
триатлон погряз в допинге, а эта говорит о чистоте
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Ебздрогыч
А если не допустят - всех атлетов к папаше отправит, для участия в других соревнованиях?
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