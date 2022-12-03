Ксения Шойгу: «Основная цель Федерации триатлона России – допуск наших спортсменов до международных соревнований в 2023 году»

Глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о целях организации на следующий год.

«ФТР находится в постоянном контакте с Международным союзом триатлона и Европейским союзом триатлона на всех уровнях. Наши делегаты присутствовали на чемпионате мира World Triathlon.

Международная работа продолжается в двустороннем формате – мы находимся на постоянной связи с президентом World Triathlon Марисоль Касадо.

Основная цель – допуск наших спортсменов до международных соревнований в 2023 году», – сказала Шойгу на конференции ФТР.