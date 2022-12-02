На «Арене Химки» протестируют систему Fan ID. Все монтажные работы завершены, установлены смарт-турникеты

На стадионе в Химках протестируют систему Fan ID.

На завершены все монтажные работы по дооснащению стадиона оборудованием для запуска системы идентификации болельщиков.

Тестовое мероприятие для проверки работы системы контроля и управления доступом и системы карты болельщика проведут в ближайшее время.

«На сегодня завершены все монтажные работы по дооснащению стадиона оборудованием для запуска системы идентификации болельщиков.

Установлены смарт-турникеты с цветными дисплеями и считывателями карт и QR-кодов на служебных КПП, входах для СМИ, МГН (маломобильных групп населения – прим. Sports.ru) и вип.

Входные группы зрительских зон дополнительно оборудованы мониторами для работы службы безопасности, а также считывателями для выхода с арены.

В данный момент идут работы по наладке программного обеспечения системы, подготовка помещений для размещения сотрудников МФЦ и групп разбора в дни проведения матчей.

В ближайшее время будут проведены аттестация стадиона и тестовое мероприятие для проверки работы СКУД (система контроля и управления доступом – прим. Sports.ru) и системы карты болельщика», – сообщили в пресс-службе «Арены Химки».

С июля система Fan ID работает на матчах Мир на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. С 1 декабря система должна работать на всех стадионах, принимающих матчи высшего дивизиона чемпионата России.

Карту болельщика должны иметь все участники мероприятия, это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

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