Замминистра спорта отметил заслуги Ксении Шойгу в развитии триатлона в России

Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов отметил заслуги главы Федерации триатлона России Ксении Шойгу в развитии спорта.

«Триатлон развивается гармонично в нашей стране, он является правильной пропагандой спорта и ЗОЖ. Все это заслуга Ксении Сергеевны (Шойгу) и ее команды.

Желаю атлетам ярких побед, а зрителям – ярких и зрелищных соревнований», – сказал Байсултанов на открытии Спартакиады.

Ксения Шойгу была избрана президентом Федерации триатлона России 5 декабря 2020 года.

На Олимпиаде-2020 (прошла летом 2021 года) россияне заняли 14-е место в смешанной эстафете, в мужском индивидуальном первенстве стал 32-м, – 43-м. В женских соревнованиях Александра Разаренова была снята с дистанции последней дисциплины за отставание на круг, а Анастасия Горбунова не смогла финишировать в забеге.

С 2021 года четыре российских триатлониста, в том числе участвовавший в Играх-2020 Игорь Полянский, были отстранены за ЭПО.

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