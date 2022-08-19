«Это будет бойня. «Спартак» сейчас лучше «Динамо» в психологическом плане». Семшов о дерби

Экс-полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от дерби в 6-м туре Мир .

Бело-голубые примут на своем стадионе . Матч пройдет 20 августа, начало – в 17:30.

«Безусловно, в психологическом плане «Спартак» сейчас лучше после победной серии, но нужно не забывать, что красно-белые с лидерами почти не играли. Я не беру команду , которой после смены тренера и ухода футболистов нужно время на адаптацию.

Поэтому это первая проверка для одних и вторых, составы достаточно добротные, плюс это будет дерби – матч, который стоит особняком, так что это будет бойня. Ведь для болельщиков обеих команд также важен результат, поэтому, конечно, будем ожидать интересной игры с забитыми мячами. Наверняка команды помнят недавнюю игру в финале Кубка России.

Я думаю, что по игре и по составу команды примерно равного уровня, небольшие эпизоды могут решить. Также два тренера, которые не встречались в дерби, – для них это будет новшество. Наверное, им уже рассказали, что это значит для российского футбола», – отметил Семшов.