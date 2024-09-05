Джек Дрэйпер – модель и криминалист. А еще он в 1/2 US Open

Джеку Дрэйперу повезло с сеткой на US Open – она раскрылась после вылета Карлоса Алькараса, а в четвертьфинале он попал на недомогающего №10 в мире Алекса де Минаура.

Как итог – первый в карьере полуфинал «Большого шлема». В который он вышел, не проиграв ни сета и отдав всего 36 геймов. Меньше на пути в 1/2 было только у Ивана Лендла и Новака Джоковича.

Что нужно знать о 22-летнем британце?

1. У него контракт с модельным агентством – IMG Models. Поэтому у него много модельных фоток в соцсетях (собирающих восхищенные комментарии о его точеной челюсти и атлетичном телосложении), а еще были фотосессии для Vogue и Tatler.

Главный редактор Vogue Анна Винтур даже ходила на его матч на US Open. «Я на днях с ней познакомился, и она мне показалась очень приятной. Рассказала, как любит теннис. Я пока не очень разбираюсь в моде, но она рассказала, как любит приходить на US Open. Надеюсь, она еще придет на мои матчи», – поделился впечатлениями Дрэйпер.

А про модельные съемки он рассказывал: «Мне нравится находиться перед камерой. Но только если я хорошо выгляжу».

2. Его состояние оценивают в 3 миллиона долларов. Почти столько он заработал за карьеру призовыми – но понятно, что значительная часть этой суммы ушла на налоги и операционные расходы (тренеры, перелеты и так далее).

Но еще у него есть контракты с Dunlop, Nike и Vodafone.

3. На его матчи ходят звезды – а он не замечает. Прошлогодняя история: «Я не очень в курсе, кто на трибунах. Не очень разбираюсь в звездах. В прошлом году на US Open все чего-то зашумели, когда пришла какая-то девушка – а я не знал, кто это такая. Кажется, ее зовут Зендея ».

4. После матчей он первым делом звонит маме. Она была его первым тренером – потому что в свое время выигрывала юниорский чемпионат Великобритании.

Вообще семья у него теннисная – его отец был одним из руководителей LTA (Британской ассоциации тенниса), а старший брат – получил теннисную стипендию в американском университете. Сейчас брат стал его менеджером.

5. Дрэйпер недавно съехал от родителей. Для теннисистов понятие дома – вещь растяжимая, но недавно британец начал совсем самостоятельную жизнь и теперь делит жилье с британским теннисистом Полом Джаббом. По этому поводу он с гордостью рассказывал, что научился стирать и готовить.

6. Джек уже занимается благотворительностью – из-за бабушки, которая страдает от болезни Альцгеймера. Дрэйпер рассказывал:

«Мои знакомые знают, что моя бабушка – один из самых дорогих и важных людей в моей жизни. Она была тренером по теннису и всегда больше всех меня поддерживала и вдохновляла. Почти 10 лет назад у нее обнаружили деменцию, и с тех пор ее состояние постепенно ухудшается».

Сейчас британец старается навещать бабушку, когда оказывается в Британии, но она уже его не узнает. Поэтому он решил сотрудничать с «Обществом Альцгеймера» – помогает привлечь внимание и финансирование для поиска лекарства от болезни.

7. Играет левой рукой – хотя от природы правша. Тут он пошел по стопам Рафаэля Надаля.

8. Дрэйпер изучал криминологию в британском университете. А в 11 лет попал в детскую команду футбольного «Челси». При этом болеет он за «Манчестер Юнайтед».

9. Был успешным юниором – в 2018-м играл в финале «Уимблдона» (после чего в очередь на рукопожатие с ним стояла герцогиня Кембриджская Кейт) и был седьмой ракеткой мира.

10. Нынешний прорыв – результат пересмотра отношения к теннису.

«Мне всегда нравилось веселиться, но пришлось стать более одинаковым, правильно разминаться, заминаться, поддерживать физическую свежесть, сидеть в ледяных ваннах, ходить в зал.

Иногда быть теннисистом довольно одиноко. Нужно идти на жертвы», – объяснял Дрэйпер.

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Все эти жертвы привели его в полуфинал US Open и топ-20 рейтинга. Теперь он сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером, у которого выиграл единственный предыдущий матч – в Лондоне на траве в 2021-м.

Эмма Наварро – дочь миллиардера. А теперь еще ворвалась в 1/2 US Open и топ-10

Фото: Gettyimages /Sarah Stier / Staff, Matthew Stockman / Staff; instagram.com/jackdraper