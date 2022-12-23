Алькарас сделал татуировку «голова, сердце и яйца»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сделал татуировку. Он набил на предплечье «голову [мозг], сердце и яйца» – совет дедушки, который он дал ему в детстве.

«🧠❤️🥚🥚 CCC

👴🏻», – написал Алькарас в инстаграме.

Об этом испанец рассказал перед победным финалом US Open: «Эти вещи очень важны для меня, потому что дедушка с детства про это говорил – про каждый матч и каждый турнир. Об этом я все время думаю в тяжелые моменты на всех матчах и турнирах. Конечно, я помню это и не забываю дедушку».

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