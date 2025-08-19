Эверт о том, что их с Коннорсом сравнивают с Радукану и Алькарасом: «Мы не похожи, потому что у них нет романтических отношений»

Крис Эверт высказалась об Эмме Радукану и Карлосе Алькарасе.

«Они не похожи на нас [с Коннорсом], потому что у них нет романтических отношений. Я так рада, что выросла в 70-х, а не в наше время. Потому что, честно говоря, сегодня обо всех говорят, что бы они ни делали».

Эверт была помолвлена с Джимми Коннорсом в 1974-м. В том же году они дошли до финала микста на US Open. Отношения между двумя американскими теннисистами закончились в 1975-м.