  Ник Кириос: «Не знаю, могу ли назвать ли это чудом, но колено больше не опухает, не болит после тренировок»
Ник Кириос: «Не знаю, могу ли назвать ли это чудом, но колено больше не опухает, не болит после тренировок»

Ник Кириос назвал турнир, на котором вернется в тур после травмы.

Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос рассказал о состоянии своего колена. В этом сезоне 30-летний австралиец сыграл лишь на четырех турнирах из-за проблем с запястьем и коленом.

«Честно говоря, вы первый человек из прессы, кому я это говорю, но последний месяц для меня… я даже не знаю, что произошло с коленом. Что-то изменилось – я не знаю, что именно. Вчера вечером я был со своим массажистом и физиотерапевтом, и что-то в колене стало другим. Оно больше не опухает, не болит после тренировок. Не знаю, назвать ли это чудом или как-то еще, но колено будто стало свежее на пару лет. Если я смогу окончательно преодолеть [травму], то буду готов снова играть».

Это все случилось буквально сейчас, но вчера я сказал своим агентам, что появился шанс. Мне бы очень хотелось сыграть одиночку в Брисбене.

В конце июля в Вашингтоне у меня вообще не было надежды сыграть на Australian Open или хотя бы вернуться в то состояние, когда я могу комфортно соревноваться и выкладываться на полную. Не было никаких мыслей о том, что я могу выиграть какой-то турнир. В последние месяцы я потерял всякую надежду. Думал, что одиночная карьера фактически закончилась – максимум, что мне светит, это пара. А теперь я снова полон оптимизма», – сказал Кириос.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: AAP
