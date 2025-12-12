Карлос Алькарас: «Цель на 2026-й – выиграть Australian Open»

Алькарас: цель на 2026-й – выиграть Australian Open.

Карлос Алькарас рассказал о цели на следующий сезон.

«На этой неделе я возобновляю тренировки. Я готов усердно работать и подготовиться к началу года как можно лучше как ментально, так и физически.

Цель на 2026-й – выиграть Australian Open. То, что он станет первым турниром в году одновременно и плюс, и минус. Мы постараемся подготовиться как можно лучше, чтобы показать хороший уровень и, надеюсь, достичь этой цели.

Думаю, дело в том, что он проходит в начале сезона. Нужно войти в ритм. Не сказать, что мне что-то не подходит, просто другие выступают лучше на этом отрезке. Все сводилось к маленьким деталям, когда мы играли.

Думаю, я очень хорошо выступал в Австралии. Мне просто не хватало финального шага, чтобы пройти дальше. Я надеюсь и верю, что в этом году будет иначе».