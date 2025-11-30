  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»
3

Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»

Медведев знает, с кем теперь будет работать его бывший тренер Сервара.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что поддерживает связь с Жилем Серварой. Француз с 2017 года тренировал Медведева. Они расстались после US Open-2025.

– В этом году вы сменили тренера. Можно ли уже делать какие-то промежуточные выводы, и поддерживаете ли вы отношения со своим предыдущим тренером Жилем Серварой?

– Какие-то промежуточные выводы можно делать, потому что прошло почти три месяца. Единственное, что у нас не было много работы вне турниров: я сыграл их шесть подряд, а до этого мы были всего полторы недели в команде. Поэтому главная работа будет сейчас, но промежуточно все прошло классно. Мы изначально договаривались, что это будет пробный период до конца сезона. Нам всем все нравится, и мы продолжаем работать. Поэтому следующий сезон уже будет интереснее: больше ожиданий и у них, и у меня. Посмотрим, что из этого выйдет.

А с бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, но он никогда уже не будет ежедневным. Так получилось, что я уже знаю, кого он будет тренировать, потому что, скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки. Ну и будем видеться в туре, – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Алена Майорова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
Жиль Сервара
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев на вопрос, обращает ли внимание на критику со стороны Тарпищева: «Я слушаю только свою команду»
29 ноября, 16:15
Медведев о том, что начнет сезон в Брисбене: «Когда стоишь 13-м в мире, другого выбора нет»
29 ноября, 14:57
Медведев о сокращении количества турниров ATP 250: «Теннис должен идти в этом направлении»
29 ноября, 11:11
Главные новости
Серена не планирует возобновлять карьеру: «То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие»
сегодня, 20:14
Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»
сегодня, 19:57
Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
сегодня, 18:37
Хачанов об изменениях в команде: «Серьезно ничего не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров, с которым я работал почти шесть лет»
сегодня, 17:40
Винус опубликовала фото с помолвки. Она обручилась c 37-летним актером 31 января 2025-го
сегодня, 16:31Фото
Шнайдер о сообщениях от ставочников и хейтеров: «Один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие»
сегодня, 16:10
Радукану о жалобах игроков на календарь: «Считаю, что нам не стоит жаловаться – это часть профессии, приносящая нам хорошую жизнь»
сегодня, 15:31
Маррей о Совете игроков: «Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные»
сегодня, 14:43
Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»
сегодня, 13:59
Серена о критике за лишний вес: «В начале карьеры было тяжело. Говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
вчера, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото