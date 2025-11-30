Даниил Медведев: «Я уже знаю, кого Сервара будет тренировать. Скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки»

Медведев знает, с кем теперь будет работать его бывший тренер Сервара.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что поддерживает связь с Жилем Серварой . Француз с 2017 года тренировал Медведева. Они расстались после US Open-2025.

– В этом году вы сменили тренера. Можно ли уже делать какие-то промежуточные выводы, и поддерживаете ли вы отношения со своим предыдущим тренером Жилем Серварой?

– Какие-то промежуточные выводы можно делать, потому что прошло почти три месяца. Единственное, что у нас не было много работы вне турниров: я сыграл их шесть подряд, а до этого мы были всего полторы недели в команде. Поэтому главная работа будет сейчас, но промежуточно все прошло классно. Мы изначально договаривались, что это будет пробный период до конца сезона. Нам всем все нравится, и мы продолжаем работать. Поэтому следующий сезон уже будет интереснее: больше ожиданий и у них, и у меня. Посмотрим, что из этого выйдет.

А с бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, но он никогда уже не будет ежедневным. Так получилось, что я уже знаю, кого он будет тренировать, потому что, скорее всего, мы с этим игроком будем тренироваться во время предсезонки. Ну и будем видеться в туре, – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Алена Майорова.