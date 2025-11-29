  • Спортс
Медведев о том, что начнет сезон в Брисбене: «Когда стоишь 13-м в мире, другого выбора нет»

Даниил Медведев о старте сезона: лучше бы сразу сыграл на Australian Open.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал об особенностях подготовки к новому сезону.

Ранее стало известно, что россиянин начнет сезон с ATP 250 в Брисбене, который стартует 5 января. Он сыграет на турнире впервые с 2019-го.

«Я, конечно, лучше бы сразу сыграл на Australian Open. Но когда ты стоишь 13-м в мире, другого выбора нет. Сейчас другая ситуация, поэтому пришлось, так сказать, играть в Брисбене. Однако я рад – это отличный турнир, в Австралии всегда приятно находиться.

А в плане подготовки… У меня новая команда, поэтому подход в любом случае другой. Посмотреть на плоды всего этого можно будет только во время сезона – скажем, через полгода или год, когда все станет видно. А пока мы работаем», – приводит слова Медведева «Чемпионат».

«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу

Медведев проигрывает, потому что слишком слабо крутит мяч

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: «Чемпионат»
