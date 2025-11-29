Медведев о сокращении количества турниров ATP 250: «Теннис должен идти в этом направлении»

Даниил Медведев поддерживает идею сокращения числа турниров ATP 250.

13-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал возможные изменения в календаре.

Ранее сообщалось, что ATP уберет из календаря около пяти турниров категорий 250 и 500 для «Мастерса» в Саудовской Аравии.

«Ну, мы [игроки] тут права голоса не имеем, поэтому я просто получаю новости и, можно сказать, даже почти в такой ситуации, как вы – кто-то там что-то написал, а я прочитал.

Я, в принципе, сторонник того, чтобы было больше важных турниров, и чтобы люди на них получали больше дивидендов – будь то деньги или очки. Я считаю, что выиграть четыре турнира категории 250 легче, чем один «Мастерс». А при этом ты получаешь одинаковое количество очков, поэтому чем больше будет «Мастерсов» и «Больших шлемов», тем меньше у людей будет времени и желания играть другие турниры. И при этом многие из них я люблю, но считаю, что все равно теннис должен идти в этом направлении», – цитирует Медведева «Чемпионат».

