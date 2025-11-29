Медведев на вопрос, обращает ли внимание на критику со стороны Тарпищева: «Я слушаю только свою команду»
Даниил Медведев: обращаю внимание только на критику со стороны моей команды.
Даниил Медведев ответил на вопрос, обращает ли он внимание на критику со стороны президента ФТР Шамиля Тарпищева.
«Сложно сказать. Мнений всегда много. Я просто знаю, чего хочу от своей игры, поэтому иногда могу сам себя критиковать. Если говорить о критике со стороны, то я слушаю свою команду. Редко на кого-то держу зло или обижаюсь. Обращаю внимание только на критику со стороны людей, которые со мной работают», – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Алена Майорова.
