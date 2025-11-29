  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев на вопрос, обращает ли внимание на критику со стороны Тарпищева: «Я слушаю только свою команду»
4

Медведев на вопрос, обращает ли внимание на критику со стороны Тарпищева: «Я слушаю только свою команду»

Даниил Медведев: обращаю внимание только на критику со стороны моей команды.

Даниил Медведев ответил на вопрос, обращает ли он внимание на критику со стороны президента ФТР Шамиля Тарпищева.

«Сложно сказать. Мнений всегда много. Я просто знаю, чего хочу от своей игры, поэтому иногда могу сам себя критиковать. Если говорить о критике со стороны, то я слушаю свою команду. Редко на кого-то держу зло или обижаюсь. Обращаю внимание только на критику со стороны людей, которые со мной работают», – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Алена Майорова.

Шарапова – медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoШамиль Тарпищев
logoATP
logoДаниил Медведев
logoТрофеи Северной Пальмиры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Серена не планирует возобновлять карьеру: «То, как разлетелись эти слухи, – просто безумие»
сегодня, 20:14
Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»
сегодня, 19:57
Бенчич и Мбоко вошли в топ-6 самых больших рывков в рейтинге по итогам сезона
сегодня, 18:37
Хачанов об изменениях в команде: «Серьезно ничего не поменялось. Мы закончили с одним из тренеров, с которым я работал почти шесть лет»
сегодня, 17:40
Винус опубликовала фото с помолвки. Она обручилась c 37-летним актером 31 января 2025-го
сегодня, 16:31Фото
Шнайдер о сообщениях от ставочников и хейтеров: «Один из десяти комментариев хороший, а остальные девять – плохие»
сегодня, 16:10
Радукану о жалобах игроков на календарь: «Считаю, что нам не стоит жаловаться – это часть профессии, приносящая нам хорошую жизнь»
сегодня, 15:31
Маррей о Совете игроков: «Теннисисты прекрасно понимают свой вид спорта, но большинство из нас не очень умные и образованные»
сегодня, 14:43
Потапова о ремейке «Битвы полов»: «Желаю удачи Арине»
сегодня, 13:59
Серена о критике за лишний вес: «В начале карьеры было тяжело. Говорили, что мы похожи на мужчин и все в таком духе»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
вчера, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото
Теннисистка Шнайдер презентовала третий комплект формы «Акрона»
18 ноября, 13:36Фото