Медведев на вопрос, обращает ли внимание на критику со стороны Тарпищева: «Я слушаю только свою команду»

Даниил Медведев: обращаю внимание только на критику со стороны моей команды.

Даниил Медведев ответил на вопрос, обращает ли он внимание на критику со стороны президента ФТР Шамиля Тарпищева .

«Сложно сказать. Мнений всегда много. Я просто знаю, чего хочу от своей игры, поэтому иногда могу сам себя критиковать. Если говорить о критике со стороны, то я слушаю свою команду. Редко на кого-то держу зло или обижаюсь. Обращаю внимание только на критику со стороны людей, которые со мной работают», – передает слова Медведева корреспондент Спортса’’ Алена Майорова.

Шарапова – медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории