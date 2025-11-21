Беккер о разладе отношений со Зверевым: «Я эксперт, и моя задача – сохранять объективность. Если игрок делает двойную, я не назову это эйсом»

Борис Беккер: по-прежнему уверен, что Зверев способен выиграть ТБШ.

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер высказался об отношениях с Александром Зверевым .

В октябре Зверев сказал , что не воспринимает критику Беккера: «Он просто ищет внимания и получает его за мой счет».

«Прежде всего хочу четко прояснить: я хочу, чтобы Саша побеждал. Хочу, чтобы он выигрывал турниры «Большого шлема», стал первой ракеткой мира. В феврале-марте у него был реальный шанс.

Но у меня есть работа. Я эксперт, и моя задача – сохранять объективность. Если игрок делает двойную, я не назову это эйсом. Я не специально задеваю или критикую. Просто я слишком хорошо знаю этот вид спорта.

Я знаю Сашу больше 20 лет. Очень уважаю его семью и брата. То, чего Зверевы добились с двумя сыновьями, – это однозначно топ-уровень. Это факт.

Мы часто разговариваем наедине: он спрашивает, что стоит поменять, что можно улучшить, над чем нужно работать. Мы немало тренировались вместе.

Поэтому я и позволяю себе говорить с ним откровенно – он иногда прислушивается и что-то берет на вооружение. Но теннисисты – особенные люди. Я сам не всегда делал то, что хотел мой тренер.

Я по-прежнему уверен, что он способен выиграть «Шлем», если изменит одну-две детали», – сказал Беккер в подкасте Becker Petkovic.

