  • Борис Беккер: «Не стоит ли Шелтону задуматься о сотрудничестве с топ-тренером? На ум приходят Агасси или Сампрас»
Борис Беккер: «Не стоит ли Шелтону задуматься о сотрудничестве с топ-тренером? На ум приходят Агасси или Сампрас»

Беккер о Шелтоне: для меня он один из самых ярких игроков сезона.

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер оценил игру и потенциал Бена Шелтона.

«Для меня он один из самых ярких игроков сезона. Мне импонируют его характер, харизма и манера игры. Но тактически он способен на большее. Да, он уже пятый в мире, а его отец и тренер – бывший игрок мирового уровня, отлично разбирающийся в теннисе.

Тем не менее, если позволите, я бы поставил вопрос иначе: не стоит ли Бену задуматься о сотрудничестве с топ-тренером? На ум приходят Агасси или Сампрас.

Меня по-настоящему захватывает игра Бена. Я понимаю его стиль – подача, выходы к сетке, агрессивные удары. Нам нужны яркие, харизматичные игроки, за которыми хочется следить, на которых молодежь хочет равняться. Таких, ради кого включают трансляции. Поэтому я большой поклонник Шелтона.

Я немного разговаривал с его отцом – они до сих пор спорят о том, каким должен быть его теннис. Бен пытается доказать, что может уверенно играть с задней линии. Отец считает, что ему нужно чаще ходить к сетке.

Это было заметно и итоговом: мне кажется, он задерживается на задней линии и недостаточно часто выходит вперед», – сказал Беккер в подкасте Becker Petkovic.

Хачанов и Шелтон разыграли титул в Торонто. Что нужно знать о Бене?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Becker Petkovic
