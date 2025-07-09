Беккер дал совет Звереву: «Пожалуйста, не играй в Гштааде. Возьми свою девушку, и поезжайте куда-нибудь»

Борис Беккер посоветовал Александру Звереву пропустить турнир в Гштааде.

Немец в первом круге «Уимблдона» проиграл Артуру Риндеркнешу (6:7(3), 7:6(8), 3:6, 7:6(5), 4:6) и рассказал о многих психологических проблемах.

Ранее Зверев заявился на турнир в Гштааде, который пройдет с 14 по 20 июля.

«Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не играй в Гштааде. Возьми свою девушку, Софию, и поезжайте куда-нибудь, у вас много денег. Арендуйте лодку, отправьтесь в Эгейское море, путешествуйте по островам, пожалуйста, сделай все, чтобы восстановиться как личность, чтобы у тебя были силы снова успешно играть на корте. Теннис для тебя сейчас должен отойти на второй план».

Зверев в яме – на корте ему одиноко, в жизни ничего не радует