Зверев об уровне игры Серундоло: «Он должен быть в топ-10»

Александр Зверев: Серундоло должен быть в топ-10.

Александр Зверев прокомментировал победу над 21-й ракеткой мира Франсиско Серундоло в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 6:4, 7:6(3).

Зверев уступает аргентинцу в личке со счетом 1:3.

«Я очень рад победе. Серундоло – теннисист, с которым мне трудно играть. Я считаю, что сыграл очень хорошо в первом сете. Во втором были плохие моменты, но в целом я показал свой лучший теннис.

Мне нравится вся аргентинская команда . Я хорошо знаю Франсиско и Томми [Этчеверри] – это одни из самых приятных парней в туре.

На мой взгляд, и это можно воспринимать как комплимент или критику, Серундоло заслуживает более высокой позиции в рейтинге. Ему нужно понять причину и над этим работать. Судя по тому, как он сегодня играл, Франсиско должен находиться близко к топ-10 или даже быть там.

Я играл с ним много раз, и он меня побеждал. Я всегда говорил одно и то же: по моему мнению, рейтинг не отражает уровень его игры», – сказал Зверев на пресс-конференции.

