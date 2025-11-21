  • Спортс
Фис о восстановлении после стрессового перелома: «Мы с командой решили не торопиться: мне 21 год, впереди 15 лет карьеры»

Фис о стрессовом переломе: нельзя спешить, иначе столкнешься с рецидивом.

40-я ракетка мира Артур Фис рассказал о травме спины, из-за которой пропустил почти всю вторую половину сезона.

Француз получил стрессовый перелом в поясничном отделе позвоночника на «Ролан Гаррос».  

«Не вдаваясь в подробности, в 15 лет я уже сталкивался с небольшими проблемами со спиной – стрессовым переломом на уровне позвонка L5. Насколько понимаю, тогда все зажило, но я знал, что это уязвимое место, которое время от времени может давать о себе знать. Когда я приехал на «Ролан Гаррос», мы уже понимали, что у меня стрессовый перелом.

Мы думали, что хуже не будет. Я старался сделать все, чтобы восстановиться как можно скорее, даже пропускал некоторые этапы [восстановления]. Чувствовал себя хорошо, потому что знаком с этой травмой. Поехал играть в Торонто. К сожалению, может быть, вернулся слишком рано. Потом мы решили не торопиться. Решили, что лучше не играть до конца сезона и полностью восстановить тело, спину.

Это восстановление занимает много времени, я прохожу кучу процедур. Мне приходится очень много работать над мышцами кора – весь мой день построен вокруг упражнений на стабилизацию. Также надо следить за питанием. Для теннисиста, который не играет, это может быть нелегко, но это часть работы. При такой травме нужно время. Нельзя спешить, иначе столкнешься с рецидивом. Мы с командой решили не торопиться: мне 21 год, впереди 15 лет карьеры. Спешить некуда, такой у нас новый подход», – сказал Фис.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: 20 Minutes
logoАртур Фис
logoATP
травмы
