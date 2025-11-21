Лорин Дэвис завершила карьеру.

Лорин Дэвис объявила о завершении карьеры.

32-летняя Дэвис – бывшая 26-я ракетка мира. За карьеру она выиграла два турнира уровня WTA – Окленд-2017 и Хобарт-2023. Кроме того, она шесть раз доходила до третьего круга турниров «Большого шлема».

Последним турниром для американки стал US Open-2025, где она выбыла в первом круге квалификации.

«Я посвятила теннису последние 20 лет своей жизни, и после US Open поняла, что пришло время попрощаться.

В 16 лет я уехала из дома и оставила все, чтобы погнаться за мечтой. Я никогда не была самой высокой или самой талантливой, но я знала, чего хочу, и была полна решимости этого добиться. При росте в 157 сантиметров я была одной из самых низких в туре, но никогда не позволяла этому меня ограничивать. Я видела в этом возможность стать исключением – и, возможно, вдохновить других. Надеюсь, мне это удалось.

Спасибо всем, кто был частью моего пути. И спасибо маленькой Лорин, которая верила в себя, несмотря ни на что 🩷», – написала Дэвис в соцсети.