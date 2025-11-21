4

Шарапова назвала победу, которую может сравнить с титулом на «Уимблдоне»

Мария Шарапова: титул на «Ролан Гаррос» можно сравнить победой на «Уимблдоне».

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, что может сравниться с ее первым титулом на турнирах «Большого шлема».

Шарапова – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема». Она выиграла «Уимблдон»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос»-2012, 2014.

«Победа на «Ролан Гаррос» в 2012 году, благодаря которой я оформила карьерный Большой шлем (в финале россиянка обыграла Сару Эррани со счетом 6:3, 6:2 – Спортс’’).

Я не ожидала, что так сильно почувствую значимость этой победы, но это было потрясающе: покрытие было очень тяжелым для игры и показывало все мои слабые стороны. Играть перед тысячами зрителей и суметь прямо на их глазах превратить свое слабое место в одно из преимуществ – это действительно сильно», – сказала Шарапова на шоу Дэвида Рубенштейна.

Шарапова – в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс

Шарапова – медленная, у Синнера нет тактики. Тарпищев выбирает лучших игроков в истории

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Дэвида Рубенштейна
