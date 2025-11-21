Нисикори после поражения в четвертьфинале «Челленджера»: «Впервые за долгое время почувствовал мотивацию»
Нисикори проиграл в четвертьфинале «Челленджера» в Иокогаме.
Кеи Нисикори уступил Кайти Утиде в четвертьфинале «Челленджера» в Иокогаме – 2:6, 2:6.
35-летний японец провел первый официальный турнир с августа. Бывший №4 рейтинга не играл после «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы спины.
«Главное сегодня, что я впервые за долгое время почувствовал мотивацию. Меня это по-своему порадовало. Мне с самого начала хотелось проявить себя. Понимал, что это может быть моя последняя игра – независимо от результата. В каком-то смысле понимал, что на пределе, но все же это был хороший матч», – сказал Нисикори на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @seiadoumogera
