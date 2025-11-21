Алькарас об Australian Open-2026: «Хочу победить и собрать карьерный Большой шлем»

Карлос Алькарас: хочу собрать карьерный Большой шлем.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о главной цели на 2026 год.

Алькарас никогда не проходил дальше четвертьфинала на Australian Open . Если испанец выиграет в Мельбурне в 2026 году, то станет самым молодым обладателем карьерного Большого шлема.

«Я хочу собрать карьерный Большой шлем. Это очень важно. Я с нетерпением жду дня, когда смогу победить на Australian Open. Но это будет непросто: сезон только начинается, это первый крупный турнир, и ты приезжаешь без соревновательной практики».

Турнир в Мельбурне пройдет с 18 января по 1 февраля 2026 года.

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»

Сколько заработала Соболенко, не выигрывал трофей Медведев и опубликовал постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах