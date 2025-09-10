  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Беккер раскритиковал игроков за недостаток амбиций: «У нас есть Синнер и Алькарас. Раздражает, что остальные довольствуются ролью вторых или третьих»
Беккер раскритиковал игроков за недостаток амбиций: «У нас есть Синнер и Алькарас. Раздражает, что остальные довольствуются ролью вторых или третьих»

Борис Беккер отметил, что многим игрокам не хватает амбиций.

«У нас есть Синнер и Алькарас. А где остальные? Зверев, Дрэйпер, Фриц, Де Минаур, Рууд, Руне, Медведев, Рублев, Хачанов – десятый в мире. Где они?

Меня это беспокоит. Они всегда размышляют так: «Да, Синнер и Алькарас намного нас лучше».

Меня раздражает в остальных то, что они довольствуются ролью вторых или третьих. Четвертьфиналы – это нормально, полуфиналы – тоже нормально… Нет, это не нормально, если ты хочешь стать лучшим теннисистом мира», – сказал Беккер в подкасте Becker Petkovic.

Синнер vs Алькарас – вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: подкаст Becker Petkovic
