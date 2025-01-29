Беккер о Звереве в финале Australian Open: «Когда он вышел на корт, сгорбившись и опустив голову, я подумал: «Боже»

Борис Беккер объяснил, почему Александр Зверев проиграл в финале Australian Open.

Немец уступил Яннику Синнеру со счетом 3:6, 6:7(4), 3:6.

«Когда он вышел на корт, слегка сгорбившись и опустив голову, я подумал: «Боже, боже, боже».

Он был нервным, напряженным, у него был неправильный настрой. Матч обещал быть тяжелым. А Синнер сиял, выходя на корт – сконцентрированный, с прямой спиной и высоко поднятой головой.

В таком финале, как этот, конечно, важны стратегия, удары справа и контроль над мячом. Но важнее настрой и психология. И для меня они были главным отличием между Синнером и Зверевым.

Конечно, [Синнер] играл идеально, надо отдать ему должное. На харде он почти непобедим – не только для Зверева, но и для всех остальных».