Зверев о том, почему не приглашает в команду Беккера: «Не знаю, как он может путешествовать»

Александр Зверев ответил, может ли Борис Беккер в будущем стать его тренером.

«Я люблю Бориса и считаю, что у него невероятные познания в теннисе. Но я не знаю, как он может путешествовать. Это единственный вопрос. Как только он с этим разберется, мы сможем обсудить [сотрудничество].

Мы всегда на связи и часто общаемся. В Австралии все будет как есть, а дальше я посмотрю».