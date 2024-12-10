Зверев о том, почему не приглашает в команду Беккера: «Не знаю, как он может путешествовать»
Александр Зверев ответил, может ли Борис Беккер в будущем стать его тренером.
«Я люблю Бориса и считаю, что у него невероятные познания в теннисе. Но я не знаю, как он может путешествовать. Это единственный вопрос. Как только он с этим разберется, мы сможем обсудить [сотрудничество].
Мы всегда на связи и часто общаемся. В Австралии все будет как есть, а дальше я посмотрю».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis MAGAZIN
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