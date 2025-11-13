Синнер о продолжении работы с Кейхиллом: «Обсудим будущее после итогового»

Синнер о продолжении сотрудничества с Кейхиллом: мы пока об этом не говорили.

Янник Синнер ответил, продолжит ли сотрудничество с Дарреном Кейхиллом в следующем сезоне.

В начале этого сезона тренер объявил, что покинет команду итальянца в конце года, но после «Уимблдона» согласился остаться еще на сезон , если это будет нужно Синнеру.

«Мы с Дарреном пока об этом не говорили. Сначала нужно доиграть этот турнир, а потом уже обсудим будущее».

О том будет, ли смотреть матч Карлоса Алькарас и Лоренцо Музетти:

«Я спокойно поужинаю – не то чтобы специально включу телевизор. Но вообще мне нравится смотреть теннис, просто как зрителю, так что посмотрим», – сказал Синнер в среду после матча с Александром Зверевым .

Напомним, что победа над Музетти гарантирует Алькарасу лидерство в рейтинге ATP по итогам сезона.