Синнер о продолжении работы с Кейхиллом: «Обсудим будущее после итогового»
Синнер о продолжении сотрудничества с Кейхиллом: мы пока об этом не говорили.
Янник Синнер ответил, продолжит ли сотрудничество с Дарреном Кейхиллом в следующем сезоне.
В начале этого сезона тренер объявил, что покинет команду итальянца в конце года, но после «Уимблдона» согласился остаться еще на сезон, если это будет нужно Синнеру.
«Мы с Дарреном пока об этом не говорили. Сначала нужно доиграть этот турнир, а потом уже обсудим будущее».
О том будет, ли смотреть матч Карлоса Алькарас и Лоренцо Музетти:
«Я спокойно поужинаю – не то чтобы специально включу телевизор. Но вообще мне нравится смотреть теннис, просто как зрителю, так что посмотрим», – сказал Синнер в среду после матча с Александром Зверевым.
Напомним, что победа над Музетти гарантирует Алькарасу лидерство в рейтинге ATP по итогам сезона.
