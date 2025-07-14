Синнер об уходе Кейхилла: «Перед финалом мы поспорили – я сказал, что если я выиграю, то смогу выбрать, останется он или нет. Теперь я буду решать!»

Янник Синнер рассказал о споре с тренером перед финалом «Уимблдона».

Ранее стало известно, что Даррен Кэйхилл проводит последний сезон в команде итальянца.

«Перед финалом мы поспорили – я сказал, что если выиграю, то в конце года смогу выбрать, останется он в команде или нет. Так что теперь я буду решать!

Я всегда искал искреннего человека, который сможет мне многое дать не только на корте, но и вне его – и в успешные периоды, и в не очень. Он очень хорош в этом.

Если я выберу остаться с ним, то, возможно, он больше не будет так много путешествовать. Это нормально. Я всегда говорил, что хотел бы, чтобы он был со мной в Австралии, потому что все идет хорошо. И сезон все еще продолжается, я еще много раз его увижу... Но я выиграл спор, так что посмотрим», – сказал Синнер на пресс-конфереции после победы на «Уимблдоне».