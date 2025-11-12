Синнер – Алькарасу о его волосах: «Мы в Турине – ты можешь поболеть за «Ювентус». Идеально подходит»

Янник Синнер прокомментировал окрашивание Карлоса Алькараса.

Карлос Алькарас и Янник Синнер обсудили прическу испанца во время итогового турнира ATP в Турине.

Напомним, Алькарас постригся налысо перед US Open, а после него перекрасился в блондина. Сейчас у него короткая стрижка, где часть волос натурального цвета, а часть обесцвечена.

Ж: Как бы вы подытожили ваш год в плане волос?

КА: Всего два изменения. Ну или три. Моя команда уже боится следующего сезона. Этот год был очень хорошим с точки зрения изменения. Если что-то работает, то зачем это менять?

Ж: Янник, что бы вы сказали об этом?

ЯС: Удивительно. Неожиданно, но здорово.

Ж: Может быть, это может стать для вас вдохновением?

ЯС: Честно говоря, я доволен этой небрежной прической.

Но они [волосы Алькараса] замечательные. Ему очень идет, мне нравится вот это сочетание белых и черных волос. И еще это здорово, потому что мы в Турине – ты можешь поболеть за «Ювентус». Идеально подходит (смеется).

КА:: Честно говоря, я об этом не думал (улыбается).