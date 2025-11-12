Алькарас о Синнере: «Я уже говорил летом, что вижу его чаще, чем свою маму. Но я никогда от этого не устаю»
Карлос Алькарас и Янник Синнер вместе ответили на вопросы об их соперничестве.
Ж: Вы уже устали видеться? Или вам все еще есть, что сказать друг другу?
КА: Я уже говорил летом, что вижу его чаще, чем свою маму. Но я никогда от этого не устаю (улыбается).
ЯС: Это и хорошо, и плохо. Но мы очень рады друг друга видеть. Здорово видеться, когда вы вместе тренируетесь, видите друг друга в раздевалке. Это естественно, что вы начинаете узнавать друг друга лучше и лучше. Вы говорите о семье, жизни в целом, делитесь чем-то личным. И это отлично.
Не думаю, что что-то поменялось – просто улучшилось, потому что теперь мы лучше друг друга знаем.
Ж: Нравится ли вам слово «соперничество»?
КА: Думаю, это относится к профессиональной части. С точки зрения тенниса мы стараемся найти слабые стороны друг друга, но после этого мы жмем друг другу руки. Вне корта мы совсем другие. Иногда мы забываем о соперничестве в туре и становимся просто людьми. Думаю, это здорово, и в этом и есть значение слова «соперничество».