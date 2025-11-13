Кафельников о соперничестве Синнера и Алькараса: «Они идеально дополняют друг друга – как инь и ян»

Кафельников о соперничестве Синнера и Алькараса: теннису очень с ними повезло.

Евгений Кафельников высказался о соперничестве Янника Синнера и Карлоса Алькараса .

«Это потрясающе для тенниса. Было бы плохо, если бы доминировал кто-то один. У обоих есть харизма, и они идеально дополняют друг друга – как инь и ян. У каждого свой стиль, совершенно разный, и именно это нравится болельщикам. Взять хотя бы Турин – Янник собирает арену не хуже Карлоса. Теннису, конечно, очень с ними повезло».

О перспективах Жоао Фонсеки:

«Фонсека провел потрясающий год – выиграл крупные турниры – например, в Базеле совсем недавно. Он определенно тот, за кем стоит следить в следующем сезоне. Если он продолжит в том же духе, уверен, что если не в следующем году, то через год мы увидим его здесь».

