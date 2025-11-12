  • Спортс
  • Арина Соболенко: «Через лет 5 хотелось бы завести семью – если бы могла, сделала бы это уже сейчас»
2

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о планах на семью.

«Мне мама каждый раз звонит: «Ты что, заканчиваешь с теннисом?» Сестра мне звонит: «Ты че, заканчиваешь с теннисом? Я не поняла». Каждый раз они мне пишут: «Ты что, заканчиваешь с теннисом и заводишь семью?». Нет, не сейчас. Я не готова.

В 18 лет я думала: значит так, я выиграю все, что я хочу, до 25, в 25 я рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Значит, наступили 25, я выиграла что-то, но подумала: наверное, лет в 27-28. Вот мне сейчас 27, я думаю: ну, попозже. Перенесем. 

Я хочу реализоваться по максимуму в своем спорте, посмотреть, как далеко я могу зайти. Ориентировочный план с возможными перемещением – наверное, через лет пять хотелось бы завести семью и, возможно, попробовать вернуться в спорт. В зависимости от того, на какой стадии жизни я буду.

Но это тяжелый такой момент. Я бы, если бы могла, уже сейчас пошла. Я очень люблю детей, и, вроде бы, дети любят меня. Я бы очень хотела бы их завести. Но сейчас для меня в приоритете карьера и желание увидеть, насколько далеко я смогу дойти», – поделилась Соболенко на подкасте Александра Соколовского.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Александра Соколовского
