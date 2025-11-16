Алькарас и Синнер сыграют в финале итогового. Испанец ведет в личных встречах 10:5

Алькарас и Синнер в 16-й раз сыграют друг с другом.

Первая и вторая ракетки мира Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют в финале итогового турнира.

В личных встречах испанец ведет 10:5 (7:2 на харде).

В этом сезоне они играли пять раз – у Алькараса четыре победы в пяти матчах.

Теннисисты лишь раз встречались в зале – в 2021 году в Париже победил испанец.