Соболенко заработала за сезон $15 млн – она побила рекорд Серены, который держался с 2013-го
Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон.
Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за один сезон. В этом году она заработала 15 008 519 долларов.
Белоруска побила рекорд Серены Уильямс, которая за сезон-2013 получила 12 385 572 долларов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
