Соболенко заработала за сезон $15 млн – она побила рекорд Серены, который держался с 2013-го

Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон.

Арина Соболенко установила рекорд по сумме призовых за один сезон. В этом году она заработала 15 008 519 долларов.

Белоруска побила рекорд Серены Уильямс, которая за сезон-2013 получила 12 385 572 долларов.