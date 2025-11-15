Де Минаур после 13-го поражения от Синнера: «Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть»

Алекс де Минаур: знаю, как обыгрывать Синнера, но это непросто.

Алекс де Минаур прокомментировал поражение от Янника Синнера в полуфинале итогового турнира – 5:7, 2:6.

Австралиец проиграл все 13 встреч против итальянца.

– Вы говорили во время турнира, что проходили через очень тяжелые моменты. Сейчас, когда все закончилось, вы видите свет в конце туннеля?

– Да, у меня произошло небольшое изменение в восприятии. Конечно, если смотреть сейчас, я считаю, что стоило бы выиграть два матча в Турине, а не один. Но прошлое не изменить – остается только извлекать уроки, подниматься и двигаться дальше. Это сейчас моя главная цель. Сегодня я чувствую себя гораздо лучше, было много хороших моментов. В любом случае нужно продолжать прогрессировать – другого пути нет.

– Не хочу показаться самоуверенным, но вы помните в карьере сет, который сыграли лучше, чем сегодняшний первый? На мой взгляд, вы сыграли практически на максимуме своих возможностей, и все равно этого оказалось недостаточно.

– Хмм (улыбается) . Сложный вопрос, потому что звучит так, будто мой максимум для вас недостаточен. Раньше я уже выигрывал сеты у Янника.

Если говорить о сегодняшнем первом сете, там было много хорошего. Один из ключевых моментов – мой процент первой подачи просел в решающих геймах, и он смог воспользоваться этим при счете 5:5. В этот момент у него прошло несколько мощных ударов.

Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть. Но это непросто: нужно подавать очень сильно, плоско, глубоко и близко к линиям. Я стараюсь это делать, но это нелегко.

Чтобы иметь настоящие шансы, мне важно стабильно подавать весь матч. Сегодня подача немного подкачала – она могла быть лучше, – сказал Де Минаур на пресс-конференции.