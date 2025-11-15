  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Де Минаур после 13-го поражения от Синнера: «Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть»
19

Де Минаур после 13-го поражения от Синнера: «Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть»

Алекс де Минаур: знаю, как обыгрывать Синнера, но это непросто.

Алекс де Минаур прокомментировал поражение от Янника Синнера в полуфинале итогового турнира – 5:7, 2:6. 

Австралиец проиграл все 13 встреч против итальянца.

– Вы говорили во время турнира, что проходили через очень тяжелые моменты. Сейчас, когда все закончилось, вы видите свет в конце туннеля?

– Да, у меня произошло небольшое изменение в восприятии. Конечно, если смотреть сейчас, я считаю, что стоило бы выиграть два матча в Турине, а не один. Но прошлое не изменить – остается только извлекать уроки, подниматься и двигаться дальше. Это сейчас моя главная цель. Сегодня я чувствую себя гораздо лучше, было много хороших моментов. В любом случае нужно продолжать прогрессировать – другого пути нет.

– Не хочу показаться самоуверенным, но вы помните в карьере сет, который сыграли лучше, чем сегодняшний первый? На мой взгляд, вы сыграли практически на максимуме своих возможностей, и все равно этого оказалось недостаточно.

– Хмм (улыбается). Сложный вопрос, потому что звучит так, будто мой максимум для вас недостаточен. Раньше я уже выигрывал сеты у Янника.

Если говорить о сегодняшнем первом сете, там было много хорошего. Один из ключевых моментов – мой процент первой подачи просел в решающих геймах, и он смог воспользоваться этим при счете 5:5. В этот момент у него прошло несколько мощных ударов.

Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть. Но это непросто: нужно подавать очень сильно, плоско, глубоко и близко к линиям. Я стараюсь это делать, но это нелегко.

Чтобы иметь настоящие шансы, мне важно стабильно подавать весь матч. Сегодня подача немного подкачала – она могла быть лучше, – сказал Де Минаур на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoATP Finals
logoАлекс де Минаур
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер о выходе в финал итогового: «Это последний турнир года, и приятно закончить его именно так»
вчера, 16:22
Синнер – самый молодой теннисист, дошедший до финалов всех «Больших шлемов» и итогового турнира в одном сезоне
вчера, 15:53
Синнер третий год подряд вышел в финал итогового
вчера, 15:35
Главные новости
Синнер – Алькарасу после победы на итоговом: «Я беру с тебя пример. Ты сильно меня мотивируешь»
сегодня, 21:11
Алькарас после поражения в финале итогового: «Я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя»
сегодня, 20:44
Синнер – лидер по проценту побед на итоговом в истории
сегодня, 19:46
Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»
сегодня, 19:44
Синнер заработал за победу на итоговом $5 млн долларов и стал лидером сезона по призовым
сегодня, 19:40
Синнер – первый игрок, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд
сегодня, 19:37
Синнер – самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового
сегодня, 19:35
Итоговый турнир ATP. Финал. Синнер обыграл Алькараса
сегодня, 19:30
Куэртен пришел на финал мужского итогового в Турине
сегодня, 17:56Фото
Финал итогового между Алькарасом и Синнером прервали из-за того, что зрителю на трибуне стало плохо
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28