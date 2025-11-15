  • Спортс
Синнер о выходе в финал итогового: «Это последний турнир года, и приятно закончить его именно так»

Синнер прокомментировал выход в финал домашнего итогового турнира.

Янник Синнер прокомментировал победу над Алексом де Минауром в полуфинале итогового турнира – 7:5, 6:2.

Итальянец третий год подряд вышел в финал в Турине.

– Очень рад победе. Это последний турнир года, и приятно закончить его именно так. Матч был тяжелым, особенно начало первого сета – он подавал очень сильно и точно. Во втором сете мне удалось сразу сделать брейк, после чего я поднял уровень, стал играть более агрессивно, и это сработало. Для меня многое значит три года подряд выходить в финал в Турине – здесь отличная атмосфера, прекрасное место для игры и завершения сезона. Завтра постараюсь показать лучший результат. В любом случае, неделя была отличной.

– Если смотреть статистику, подача – ваш лучший элемент в этом сезоне. Как она превратилась в такое грозное оружие?

– Да, в конце прошлого года моя подача уже заметно улучшилась, и в этом сезоне ситуация похожая. Надеюсь, в межсезонье мы хорошо поработаем, чтобы быть готовыми к следующему году. Цель – сделать подачу максимально стабильной. Она очень хорошо работала, особенно на этом турнире. Игра в помещении помогает – дает уверенность. Я доволен проделанной работой. Завтра мой последний матч сезона, и приятно завершить его финалом, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
