Фиссетт о целях Швентек на следующий сезон: «Мы хотим выиграть «Большой шлем» – надеюсь, не один»

Тренер Швентек: Ига хочет быть первой ракеткой мира.

Тренер Иги Швентек Вим Фиссетт назвал цели польки на следующий сезон.

«Приоритеты остаются прежними. Ига хочет быть первой ракеткой мира, и это цель всей команды. Мы хотим выиграть «Большой шлем» – надеюсь, не один. Стараемся побеждать на тысячниках. Планируем быть как можно ближе к первому месту рейтинга и понимаем, что для этого необходимо делать.

Ига молода, ей важно прогрессировать шаг за шагом и добавлять новые элементы в игру. Для этого мы немного корректируем расписание, чтобы получить дополнительные тренировочные недели. К тому же подготовительный период перед сезоном будет длиннее, чем в прошлом году – и это однозначно плюс.

Я сам многому научился, тренируя Игу. У нас есть прочная база, и я с нетерпением жду следующего сезона».

Швентек собрала «Шлемы» на всех покрытиях. Кому это удавалось до нее?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: sport.pl
