  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Синнер о 30-й победе подряд на крытом харде: «Возможно, это покрытие лучше всего подходит под мой стиль»
14

Синнер о 30-й победе подряд на крытом харде: «Возможно, это покрытие лучше всего подходит под мой стиль»

Синнер прокомментировал 30-ю победу подряд на крытом харде.

Янник Синнер оценил победу над Алексом де Минауром в полуфинале итогового турнира – 7:5, 6:2.

Итальянец выиграл 30-й матч подряд на крытых хардовых кортах.

– Янник, что сработало при счете 6:5 в первом сете? До этого все шло настолько ровно, и во втором сете вы могли бы повести 5:0. Что помогло пройти этот момент?

– У меня были шансы на брейк еще в первом гейме, и в течение сета тоже. Он показывал отличный теннис, но при счете 5:5 удалось сделать брейк. Это придало уверенности – и я заиграл лучше на задней линии.

Начало второго сета тоже было важным. Когда сразу удается сделать брейк, немного проще подавать и двигать мяч по корту. Но Алекс сегодня здорово играл – нужно было быть очень внимательным. Первые геймы в сете имеют большое значение: у него тоже были шансы на брейк при счете 0:40 в первой партии.

В целом я доволен, матч был очень тяжелым.

– Что делает вас таким уверенным на этом покрытии?

– Если говорить про Вену, Париж и Турин, каждый турнир отличается – корты разные по размеру и покрытию, сценарии игры меняются. Но здесь не нужно учитывать ветер или солнце, что упрощает игру.

Я чувствую себя комфортно, и, возможно, это покрытие лучше всего подходит под мой стиль: я играю плоско, в высоком ритме, могу рисковать и менять направление. Именно это делает меня уверенным на крытом харде.

– Алекс много работает, чтобы войти в топ-5 и далеко проходить на крупных турнирах. Какой совет вы бы дали ему для следующего шага?

– Я много играл с ним в последнее время, и вижу, что он прогрессирует из недели в неделю. Сегодня его бэкхенд был сильнее, чем в Вене.

Он становится более стабильным игроком высокого уровня. Теперь он может показывать высокий уровень не только в отдельные моменты, а практически весь сет.

Физически он очень силен, ментально тоже. Мы видели это здесь: после тяжелого поражения он сумел собраться и выиграть у Тэйлора [Фрица]. Теннис очень завязан на психологии, и Алекс в этом плане хорош.

Чтобы попасть в топ-5, нужно быть стабильным на всех покрытиях весь сезон. Желаю ему удачи, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoАлекс де Минаур
logoATP Finals
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Минаур после 13-го поражения от Синнера: «Много раз с ним играл, и хотя многие могут это не осознавать, я знаю, как его обыграть»
вчера, 18:17
Синнер о выходе в финал итогового: «Это последний турнир года, и приятно закончить его именно так»
вчера, 16:22
Синнер – самый молодой теннисист, дошедший до финалов всех «Больших шлемов» и итогового турнира в одном сезоне
вчера, 15:53
Синнер третий год подряд вышел в финал итогового
вчера, 15:35
Главные новости
Синнер – Алькарасу после победы на итоговом: «Я беру с тебя пример. Ты сильно меня мотивируешь»
сегодня, 21:11
Алькарас после поражения в финале итогового: «Я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя»
сегодня, 20:44
Синнер – лидер по проценту побед на итоговом в истории
сегодня, 19:46
Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»
сегодня, 19:44
Синнер заработал за победу на итоговом $5 млн долларов и стал лидером сезона по призовым
сегодня, 19:40
Синнер – первый игрок, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд
сегодня, 19:37
Синнер – самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового
сегодня, 19:35
Итоговый турнир ATP. Финал. Синнер обыграл Алькараса
сегодня, 19:30
Куэртен пришел на финал мужского итогового в Турине
сегодня, 17:56Фото
Финал итогового между Алькарасом и Синнером прервали из-за того, что зрителю на трибуне стало плохо
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28