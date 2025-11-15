Синнер о 30-й победе подряд на крытом харде: «Возможно, это покрытие лучше всего подходит под мой стиль»

Синнер прокомментировал 30-ю победу подряд на крытом харде.

Янник Синнер оценил победу над Алексом де Минауром в полуфинале итогового турнира – 7:5, 6:2.

Итальянец выиграл 30-й матч подряд на крытых хардовых кортах.

– Янник, что сработало при счете 6:5 в первом сете? До этого все шло настолько ровно, и во втором сете вы могли бы повести 5:0. Что помогло пройти этот момент?

– У меня были шансы на брейк еще в первом гейме, и в течение сета тоже. Он показывал отличный теннис, но при счете 5:5 удалось сделать брейк. Это придало уверенности – и я заиграл лучше на задней линии.

Начало второго сета тоже было важным. Когда сразу удается сделать брейк, немного проще подавать и двигать мяч по корту. Но Алекс сегодня здорово играл – нужно было быть очень внимательным. Первые геймы в сете имеют большое значение: у него тоже были шансы на брейк при счете 0:40 в первой партии.

В целом я доволен, матч был очень тяжелым.

– Что делает вас таким уверенным на этом покрытии?

– Если говорить про Вену, Париж и Турин, каждый турнир отличается – корты разные по размеру и покрытию, сценарии игры меняются. Но здесь не нужно учитывать ветер или солнце, что упрощает игру.

Я чувствую себя комфортно, и, возможно, это покрытие лучше всего подходит под мой стиль: я играю плоско, в высоком ритме, могу рисковать и менять направление. Именно это делает меня уверенным на крытом харде.

– Алекс много работает, чтобы войти в топ-5 и далеко проходить на крупных турнирах. Какой совет вы бы дали ему для следующего шага?

– Я много играл с ним в последнее время, и вижу, что он прогрессирует из недели в неделю. Сегодня его бэкхенд был сильнее, чем в Вене.

Он становится более стабильным игроком высокого уровня. Теперь он может показывать высокий уровень не только в отдельные моменты, а практически весь сет.

Физически он очень силен, ментально тоже. Мы видели это здесь: после тяжелого поражения он сумел собраться и выиграть у Тэйлора [Фрица]. Теннис очень завязан на психологии, и Алекс в этом плане хорош.

Чтобы попасть в топ-5, нужно быть стабильным на всех покрытиях весь сезон. Желаю ему удачи, – сказал Синнер на пресс-конференции.