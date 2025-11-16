Алькарас – первый испанец после Надаля, вышедший в финал итогового

Алькарас сыграет с Синнером в финале итогового турнира ATP.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Феликса Оже-Альяссима в полуфинале итогового турнира ATP – 6:2, 6:4.

Испанец пятый раз подряд обыграл Оже-Альяссима – теперь он ведет в личке 5:3.

Победа над канадцем стала для Алькараса 71-й в этом сезоне (при восьми поражениях). Это лучший результат в туре.

Алькарас пятый раз подряд обыграл соперника из топ-10. В этом году его баланс против десятки – 17:3, а в целом по карьере – 52:23.

Испанец впервые вышел в финал ATP Finals . Для него это будет 32-й финал в карьере (в том числе 11-й в этом сезоне).

Алькарас – первый испанец в финале итогового с 2013 года, когда до этой стадии дошел Рафаэль Надаль . За титул он сыграет с действующим чемпионом Янником Синнером .